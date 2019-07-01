Источник не исключил импичмента главы ЮНЕСКО из-за пожара в Нотр-Даме

ПАРИЖ, 1 июл - РИА Новости. Ситуация с пожаром в соборе Парижской богоматери может привести к отставке генерального директора ЮНЕСКО, экс-министра культуры Франции Одри Азуле, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией в международной организации.

Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, так же как и хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. ЧП может быть связано с реставрационными работами.

Расследование инцидента ведется в связи с неумышленным причинением ущерба при возгорании. По словам прокурора, приоритетной является версия о случайном характере пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении восстановить Нотр-Дам за пять лет. Свою помощь в реставрации собора и сборе средств на это предложили международные организации и крупные компании.

"Ситуация вокруг пожара в соборе Парижской богоматери может закончиться импичментом для главы ЮНЕСКО Одри Азуле. Эксперты не раз заявляли, что восстановить собор за пять лет, как об этом заявил Макрон, невозможно. Сказали, что не надо торопиться", - говорит собеседник агентства.

Он напомнил, что Азуле приехала к собору, когда там еще полыхало пламя, вместе с президентом страны Эммануэлем Макроном. Потом она заявляла, что ЮНЕСКО готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба в Нотр-Даме, а также оказывать содействие и поддержку властям Франции в вопросе восстановления собора.

Ранее французское издание Liberation сообщило, что в 2016 году работавший во Франции итальянский исследователь Паоло Вануччи подготовил доклад, в котором говорилось о высоком риске пожара в соборе и об отсутствии системы автоматического тушения возгорания. По данным издания, содержимое доклада было классифицировано как "конфиденциальное".

"Кто тогда был министром культуры Франции? Одри Азуле. Сделано ли было что-то в соборе? Видимо, нет", - добавил источник. По его мнению, активность, развернутая Азуле после трагедии, во многом проистекает из ее чувства вины.

Он предположил, что радикально настроенные католики могли бы обратиться в суд в связи с пожаром в их кафедральном соборе. "Если это произойдет - иск даже против экс-президента (Франсуа) Олланда, а не против самой Азуле, то у нее могут быть серьезные неприятности", - подчеркнул он.

Собеседник агентства отметил, что ЮНЕСКО сейчас переживает масштабный внутренний кризис. "ЮНЕСКО просто мягко убивают. Проблемы с финансированием, с менеджментом, c назначениями. Такой ситуации в организации не было никогда", - сказал он.