Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором попросил наказать главу МИД Павла Климкина, сообщили в пресс-службе главы государства.

Причиной такого решения стал ответ Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, который не согласовали с президентом.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать". Владимир Зеленский

Руководитель президентской администрации Андрей Богдан пояснил, что внешнюю политику Украины определяет глава государства, а руководитель МИД обязан докладывать ему о происходящих событиях.

Чиновник подчеркнул, что предложение Москвы не было приемлемым для Киева, но есть и другие процедуры.

"В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", — подчеркнул Богдан.

Павел Климкин подал заявление об отставке сразу после победы Зеленского на выборах. Президент внес в Раду представление об увольнении министра, однако Рада проголосовала против этого.

Позднее Зеленский заявил, что о действиях МИД узнает из интернета. В ответ премьер Гройсман предложил отправить министра в отпуск.

Нота России

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.

Как написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.

В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.