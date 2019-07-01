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РИА Новости

Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы

Вчера, 13:59
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский написал письмо премьеру Владимиру Гройсману, в котором попросил наказать главу МИД Павла Климкина, сообщили в пресс-службе главы государства.
Причиной такого решения стал ответ Киева на ноту российского МИД по арестованным украинским морякам, который не согласовали с президентом.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого проинформировать".

Владимир Зеленский
Руководитель президентской администрации Андрей Богдан пояснил, что внешнюю политику Украины определяет глава государства, а руководитель МИД обязан докладывать ему о происходящих событиях.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
29 июня, 10:17
Путин подтвердил, что обсуждал с Трампом ситуацию с украинскими моряками
Чиновник подчеркнул, что предложение Москвы не было приемлемым для Киева, но есть и другие процедуры.
"В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", — подчеркнул Богдан.
Павел Климкин подал заявление об отставке сразу после победы Зеленского на выборах. Президент внес в Раду представление об увольнении министра, однако Рада проголосовала против этого.
Позднее Зеленский заявил, что о действиях МИД узнает из интернета. В ответ премьер Гройсман предложил отправить министра в отпуск.

Нота России

Москва 25 июня направила ноты в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины, где предлагала пойти Киеву навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении арестованных моряков.
Украинские моряки в Лефортовском суде Москвы
28 июня, 11:27
Киеву нужны моряки в российской тюрьме, заявили в Крыму
Как написала в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, Москва предложила освободить арестованных в обмен на письменные гарантии того, что моряки в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях.
В ответ Климкин потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала и освободить всех задержанных.
В российском МИД назвали отказ обсуждать освобождение сограждан парадоксом. Киевским властям нужны не сами задержанные моряки, а только шум вокруг этой ситуации, добавила Захарова.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныПавел КлимкинВладимир ЗеленскийСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Популярные комментарии
А правами Президента наказать не вариант? Чувак, помни, ты президент, за тобой люди тебя избравшие.... А по факту хвост крутит собакой, причем хвост пересажен от другой собаки....
1 июля, 14:33
Иван Петров
55240104
Мальчика Зелю обидели))))) Просит у дяди Гройсмана защиты....
1 июля, 14:08
Арсений Понфиленко
6560108
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