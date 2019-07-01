Депутат Рады заявил о потребности в региональном статусе русского языка

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что на Украине есть потребность в том, чтобы сделать русский язык региональным, причем не только в Донбассе.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что не позволит новой власти во главе с Зеленским восстановить статус русского языка в стране как регионального.

"Конечно же, региональные языки должны быть. Русскоязычное население на сегодняшний день составляет более 60% на Украине. Мы же не против украинского языка, как государственного, это очень правильно, он есть, и он, кстати, сам Богдан сказал, что он надлежащим образом защищен. А вопрос региональных – конечно, есть потребность (в существовании и защите – ред.), и вопрос в том, что это может быть не только Донецк и Луганск", - сказал Нимченко в понедельник в эфире телеканала " 112. Украина ".

Он отметил, что в целом положительно оценивает идею сделать русский язык на Украине региональным.