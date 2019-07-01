Депутат Рады заявил о потребности в региональном статусе русского языка

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что на Украине есть потребность в том, чтобы сделать русский язык региональным, причем не только в Донбассе.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что не позволит новой власти во главе с Зеленским восстановить статус русского языка в стране как регионального.
"Конечно же, региональные языки должны быть. Русскоязычное население на сегодняшний день составляет более 60% на Украине. Мы же не против украинского языка, как государственного, это очень правильно, он есть, и он, кстати, сам Богдан сказал, что он надлежащим образом защищен. А вопрос региональных – конечно, есть потребность (в существовании и защите – ред.), и вопрос в том, что это может быть не только Донецк и Луганск", - сказал Нимченко в понедельник в эфире телеканала "112. Украина".
Он отметил, что в целом положительно оценивает идею сделать русский язык на Украине региональным.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС – "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".