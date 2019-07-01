Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T13:55Z
https://ria.ru/20190701/1556084092.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Депутат Рады заявил о потребности в региональном статусе русского языка

Вчера, 13:55
494
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что на Украине есть потребность в том, чтобы сделать русский язык региональным, причем не только в Донбассе.
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан ранее заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным, при условии, что государственным языком будет украинский, а территория Донбасса будет в составе Украины. При этом Богдан выступает против того, чтобы сделать русский вторым государственным. Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что не позволит новой власти во главе с Зеленским восстановить статус русского языка в стране как регионального.
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Вчера, 10:26
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
"Конечно же, региональные языки должны быть. Русскоязычное население на сегодняшний день составляет более 60% на Украине. Мы же не против украинского языка, как государственного, это очень правильно, он есть, и он, кстати, сам Богдан сказал, что он надлежащим образом защищен. А вопрос региональных – конечно, есть потребность (в существовании и защите – ред.), и вопрос в том, что это может быть не только Донецк и Луганск", - сказал Нимченко в понедельник в эфире телеканала "112. Украина".
Он отметил, что в целом положительно оценивает идею сделать русский язык на Украине региональным.
Предыдущий президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах. Его резко раскритиковали в РФ. По словам постпреда России при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев де-факто разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков ЕС – "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
29 июня, 18:52
Представители Крыма потребовали вернуть права русским в Восточной Европе
1010010
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
РИА
Новости
Глава Национального совета Словакии Андрей Данко
В Словакии надеются, что вслед за ограничениями в ПАСЕ с РФ снимут санкции
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной рады Украины.
Зеленский наложил вето на закон об импичменте, утверждает депутат Ляшко
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск"
Лента
новостей
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков
Средства противовоздушной обороны Сирии
В Кремле прокомментировали воздушную атаку на окрестности Дамаска
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
Володин напомнил о необходимости расследования авиакатастрофы над Синаем
Здание Министерства иностранных дел РФ
Москва готова обсуждать освобождение моряков, несмотря на ноту Климкина
Сбитый украинских беспилотник с агитационными листовками
В ЛНР сбили беспилотник с агитационными листовками
Сербские парламентарии поблагодарили Россию за поддержку в вопросе Косово
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
Президент Украины Владимир Зеленский
Покушений на Зеленского не было, заявили в госохране
Владимир Путин
Песков удивлен вниманием СМИ к кружке-термосу, из которой Путин пил на G20
Восьми украинским морякам предъявили обвинение в пересечении границы России
Ангела Меркель
Меркель надеется на компромисс по кандидатам на посты в Евросоюзе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
01:00Винокур прокомментировал выезд машины с Пугачевой на перрон вокзала
Лента новостейМолния