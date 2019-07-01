Экс-глава антимонопольной службы Дагестана получил пять лет колонии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы приговорил к пяти годам заключения бывшего руководителя антимонопольной службы Дагестана Кубасая Кубасаева, признав его виновным в получении взятки деньгами, часами и ружьем, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд назначил Кубасаеву наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 10 миллионов 300 тысяч рублей", - сказали в пресс-службе

Как полагает следствие, в 2013-2015 годах Кубасаев, возглавляя управление ФАС России по Дагестану, получал взятки от директора одного из республиканских предприятий, выполняющего функции заказчика по строительству объектов за счет бюджетных средств. Чиновник оказывал ему покровительство и попустительство по службе, а взамен получил два миллиона рублей, дорогие наручные часы Hublot и охотничье гладкоствольное ружье. Свою вину Кубасаев не признал.