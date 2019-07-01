В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль следит за муниципальной избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, но техническими моментами занимается ЦИК РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

"Что касается нарушений, мы, естественно, следим за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Это совершенно естественно, но что касается темы о возможных нарушениях, всех технических моментах - этим занимается ЦИК. Администрация президента не может уже в таких деталях заниматься. Этим занимается ЦИК, и именно ЦИК полномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения, как не нарушения, и принимать какие-то меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за кампанией в Петербурге, учитывая, что ЦИК уже говорил о нарушениях.

Как отметил пресс-секретарь президента, по подобным оперативным вопросам, связанным с избирательным процессом, "мы вам рекомендуем получить информацию от Центризбиркома".

Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.

По данным пресс-службы Центризбиркома, в прошедшие выходные в ЦИК работал оперативный штаб, который во взаимодействии с избирательной комиссией Санкт-Петербурга в круглосуточном режиме рассматривал все обращения о нарушениях, поступающие как на горячую линию ЦИК, так и в горизбирком, идет проверка информации, публикуемой в СМИ и социальных сетях. Информация о нарушениях "проверяется путем выезда представителей территориальных комиссий или горизбиркома" в соответствующие избирательные комиссии, отмечалось в сообщении пресс-службы ЦИК.

В результате мер, предпринятых Центризбиркомом и избиркомом Санкт-Петербурга, абсолютное большинство муниципальных комиссий города в настоящее время ведут прием документов в штатном режиме в соответствии с нормами законодательства, добавили в пресс-службе.