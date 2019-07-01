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РИА Новости

В Кремле заявили, что следят за выборами в Петербурге

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Кремль следит за муниципальной избирательной кампанией в Санкт-Петербурге, но техническими моментами занимается ЦИК РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
"Что касается нарушений, мы, естественно, следим за избирательной кампанией в Санкт-Петербурге. Это совершенно естественно, но что касается темы о возможных нарушениях, всех технических моментах - этим занимается ЦИК. Администрация президента не может уже в таких деталях заниматься. Этим занимается ЦИК, и именно ЦИК полномочен квалифицировать те или иные ситуации как нарушения, как не нарушения, и принимать какие-то меры", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, следят ли в Кремле за кампанией в Петербурге, учитывая, что ЦИК уже говорил о нарушениях.
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Как отметил пресс-секретарь президента, по подобным оперативным вопросам, связанным с избирательным процессом, "мы вам рекомендуем получить информацию от Центризбиркома".
Накануне замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что большинство выявленных нарушений в муниципальных избирательных комиссиях Санкт-Петербурга являются умышленными действиями, в случае обнаружения дальнейших правонарушений ЦИК России может обратиться в суд.
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По данным пресс-службы Центризбиркома, в прошедшие выходные в ЦИК работал оперативный штаб, который во взаимодействии с избирательной комиссией Санкт-Петербурга в круглосуточном режиме рассматривал все обращения о нарушениях, поступающие как на горячую линию ЦИК, так и в горизбирком, идет проверка информации, публикуемой в СМИ и социальных сетях. Информация о нарушениях "проверяется путем выезда представителей территориальных комиссий или горизбиркома" в соответствующие избирательные комиссии, отмечалось в сообщении пресс-службы ЦИК.
В результате мер, предпринятых Центризбиркомом и избиркомом Санкт-Петербурга, абсолютное большинство муниципальных комиссий города в настоящее время ведут прием документов в штатном режиме в соответствии с нормами законодательства, добавили в пресс-службе.
В ЦИК напомнили, что избирательная комиссия Санкт-Петербурга 26 июня направила в прокуратуру города и Следственный комитет обращения о проведении комплексной проверки всех фактов нарушений.
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Николай БулаевЦИК РФДмитрий ПесковРоссияСанкт-ПетербургПолитика
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