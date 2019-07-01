Речи о встрече лидеров России, США, КНДР и Китая не идет, заявил Песков

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вариант четырехсторонней встречи лидеров РФ, США, КНДР и Китая не рассматривается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о возможности четырехсторонней встречи в формате США-КНДР-Россия-Китай как самых сильных игроков в этом вопросе для проведения переговоров по ситуации на Корейском полуострове.
В минувшее воскресенье встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, они пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.