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РИА Новости

Речи о встрече лидеров России, США, КНДР и Китая не идет, заявил Песков

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вариант четырехсторонней встречи лидеров РФ, США, КНДР и Китая не рассматривается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о возможности четырехсторонней встречи в формате США-КНДР-Россия-Китай как самых сильных игроков в этом вопросе для проведения переговоров по ситуации на Корейском полуострове.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
30 июня, 12:32
Рукопожатие на линии раскола: главы США и КНДР провели историческую встречу
В минувшее воскресенье встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын, они пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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Дмитрий ПесковКитайКНДРРоссияСШАВ мире
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