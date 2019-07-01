Речи о встрече лидеров России, США, КНДР и Китая не идет, заявил Песков

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вариант четырехсторонней встречи лидеров РФ, США, КНДР и Китая не рассматривается, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речи не идет", - ответил Песков на вопрос о возможности четырехсторонней встречи в формате США-КНДР-Россия-Китай как самых сильных игроков в этом вопросе для проведения переговоров по ситуации на Корейском полуострове.