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РИА Новости

Фонд Free Russia

Вчера, 13:28
18
Фонд Free Russia ("Свободная Россия") – некоммерческая, непартийная, неправительственная организация, базирующаяся в США. Он был создан в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов.
Председателем совета директоров является бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.
Президент фонда – Наталья Арно, ранее работавшая в Международном республиканском институте (International Republican Institute), который возглавлял сенатор США Джон Маккейн (1936-2018). Деятельность этого института в 2016 году признана нежелательной в России.
Своей целью "Свободная Россия" ставит объединение представителей российского сообщества за рубежом, поддержку про-демократических сил внутри России и работу с западными экспертными сообществами.
В 2019 году фонд опубликовал свой прогноз положения дел в России в 2030 году. Его авторами являются российские эксперты, несогласные с действиями органов власти в России и выступающие за их смену.
Как сообщается на сайте фонда, им реализован ряд проектов в поддержку российских про-демократических движений, проектов, связанных с помощью российским и украинским политическим заключенным, российским эмигрантам, а так же проектов в сфере борьбы с пропагандой.
Гуманитарный инфо-проект фонда "Свободная Россия" на Украине – EmigRussia. Как заявлено на сайте проекта, его целью является "оказание поддержки российским политическим беженцам и эмигрантам, а также просвещение украинского и российского обществ о том, кто эти люди и почему им пришлось уехать из России".
В феврале 2019 года открылось представительство фонда в Грузии.
Международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Фонд "Свободная Россия") (США) 28 июня 2019 года была включена Минюстом России в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя Генпрокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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