Минюст признал нежелательной работу фонда "Свободная Россия"

"28 июня 2019 года Минюстом России в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя Генпрокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Фонд "Свободная Россия") (США)", - сказал он.