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РИА Новости

Минюст признал нежелательной работу фонда "Свободная Россия"

Вчера, 19:33
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Здание Министерства Юстиции России . Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
"28 июня 2019 года Минюстом России в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" на основании решения заместителя Генпрокурора РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, включена международная неправительственная организация Free Russia Foundation (Фонд "Свободная Россия") (США)", - сказал он.
На сайте Free Russia Foundation сообщается, что фонд был создан в Вашингтоне в 2014 году группой российских эмигрантов, организация является негосударственной и неправительственной. Председателем совета директоров является бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда Дэвид Крамер.
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МинюстРоссияОбщество
Популярные комментарии
Началось! И слава богу!
28 июня, 19:54
Сергей Серый
2100000
Признать нежелательным мало. Нужно отловить сотрудников этого фонда и отправить осваивать окрестности северного морского пути, ну или обменять на наших граждан, сидящих в американских тюрьмах.
28 июня, 20:43
СССергей Смирнов
1600000
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