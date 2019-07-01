Кремль прокомментировал сообщения об отставке первого замглавы Росгвардии

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не обладает информацией об отставке первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова.
"Я не обладаю пока этой информацией, поэтому никак не могу вам пояснить. Пока я официальных бумаг или указа на этот счет не видел", - ответил Песков на вопрос журналиста, с чем могут быть связаны кадровые перестановки в Росгвардии.
По данным РИА Новости, первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко написали рапорта об отставке, покинет службу и начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы генерал-лейтенант Леонид Веденов; кроме того, в отставку может уйти бывший статс-секретарь ведомства генерал-полковник Сергей Захаркин.