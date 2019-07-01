Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T13:22Z
https://ria.ru/20190701/1556082479.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152270/08/1522700862_0:5:1130:640_1036x0_80_0_0_e1c53f5577cc7f9a2f184d67ffb90427.jpg
РИА Новости

Кремль прокомментировал сообщения об отставке первого замглавы Росгвардии

Вчера, 13:22
2024
© Фото : пресс-служба Росгвардии Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковником Сергей Меликов
Первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковником Сергей Меликов
© Фото : пресс-служба Росгвардии
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что не обладает информацией об отставке первого замглавы Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова.
"Я не обладаю пока этой информацией, поэтому никак не могу вам пояснить. Пока я официальных бумаг или указа на этот счет не видел", - ответил Песков на вопрос журналиста, с чем могут быть связаны кадровые перестановки в Росгвардии.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов
15 марта, 20:52
В Росгвардии прокомментировали канадские санкции против Золотова
По данным РИА Новости, первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов и генерал-лейтенант Сергей Милейко написали рапорта об отставке, покинет службу и начальник главного управления лицензионно-разрешительной работы генерал-лейтенант Леонид Веденов; кроме того, в отставку может уйти бывший статс-секретарь ведомства генерал-полковник Сергей Захаркин.
323232
Обсудить 0
РосгвардияСергей МеликовДмитрий ПесковБезопасность
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Лента
новостей
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Учащийся школы в исправительной колонии. Архивное фото
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в колониях
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев пригрозил нефтяникам "расплатой" за высокие цены на бензин
Водный аттракцион Банан
Пляж от Сочи до Анапы: как выбрать черноморский курорт в Краснодарском крае
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
01:04Источник сообщил о решении проблемы, вызвавшей перенос запуска "Спектр-РГ"
Лента новостейМолния