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РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Путин и Эрдоган обсудили на G20 встречу лидеров России, Турции и Ирана

Вчера, 13:20
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати". День второй
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати. День второй
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на саммите G20 в японской Осаке обсуждали встречу лидеров РФ, Турции и Ирана, есть понимание, что она скоро состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Об этом заходила речь на встрече президента Путина и Эрдогана. О таком саммите говорили, есть понимание о том, что он состоится скоро", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о согласовании саммита лидеров трех стран.
Он добавил, что окончательные даты будут подтверждены позднее.
В воскресенье на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке Путин заявлял, что работа с Турцией по Сирии идет в ежедневном режиме и взаимодействие более плотное, чем с США.
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Саммит G20 в ОсакеВладимир ПутинТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияИранВ мире
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