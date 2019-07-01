Эксперт рассказал, где появятся заводы Минобороны по переработке мусора

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Мусороперерабатывающие заводы в Вооруженных силах России в первую очередь могут появиться в отдаленных и труднодоступных гарнизонах, эта идея не связана с утилизацией боеприпасов и военной техники, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени будет запущена программа по строительству мусороперерабатывающих заводов в воинских частях.

"Целый ряд гарнизонов находятся в удаленных регионах, соответственно, вопросы жизнеобеспечения, экологии должны решать военные. В этом плане, например, для арктических подразделений и подразделений, расположенных в труднодоступных местах, решение вопроса с экологией, включая и переработку твердых бытовых отходов, это нормальная естественная практика", - сказал РИА Новости военный эксперт Игорь Коротченко.

Он напомнил, что последние несколько лет Минобороны провело ряд экологических экспедиций по сбору, утилизации мусора и различных конструкций, которые оставались на островах Арктики еще со времен Советского Союза.

С тем, что вывоз мусора из некоторых военных городков может представлять трудности для гражданских структур, согласен и председатель правления общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

"Хорошая идея, потому что военные городки являются обычными по своей инфраструктуре, с таким же бытовым мусором, но они бывают удалены, поэтому довести мусор до переработки сложно. Бывают закрытые городки, откуда тоже тяжело вывозить мусор. Строительство мусороперерабатывающих заводов внутри городков не означает снятие какой-то нагрузки с регоператора, и может быть больше порядка в силу специфики ведомства", - заметил Нагибин.

Касается только бытовых отходов

Другой российский военный эксперт Виктор Мураховский считает, что эти заводы не будут заниматься утилизацией боеприпасов и военной техники.

"Что касается боеприпасов, вооружения, военного имущества, это отдельная тема по их утилизации и переработке. Этим занимаются специальные предприятия, которые называются ремонтными заводами. В их функции входит, в том числе, и утилизация и переработка боеприпасов", - сказал Мураховский.

Он предположил, что структура по сбору мусора может быть создана по примеру производственно-логистических комплексов - первый такой был открыт в Наро-Фоминске.