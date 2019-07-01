Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T13:00Z
https://ria.ru/20190701/1556081166.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155602/40/1556024098_0:395:2940:2048_1036x0_80_0_0_26fe63e55abaa90513d80bdfb81af10c.jpg
РИА Новости
Саммит G20 в Осаке

Эксперты назвали главные итоги саммита G20 в Осаке

Вчера, 13:00
898
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств – участников саммита "Группы двадцати". 28 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций государств – участников саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Встречи лидеров России, США и Китая, обсуждение проблематики договора по СНВ-3 и торговых войн – таковы основные итоги саммита G20, прошедшего в японской Осаке 28-29 июня, отметили эксперты во время круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".
Сама повестка G20 ушла на второй план – в основном все внимание было приковано к встречам лидеров, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями исторического события, когда у нас на глазах тяжело, в муках рождается многополярный мир, и этот саммит G20 – яркая иллюстрация того, кто как себя позиционирует", - отметил эксперт.
По его мнению, результаты саммита могут свидетельствуют о "прорыве российской дипломатии", в том числе и в сильно изменившемся отношении к России. "Все хотят говорить с Путиным, потому что без России этот многополярный мир не складывается никак. И это своего рода тот промежуточный результат, к которому российское руководство шло последние несколько лет, сознательно идя на серьезные издержки", - пояснил он.
Если сравнить с аргентинским саммитом, безусловным прогрессом стало то, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась, и это "позитивный момент в российско-американских отношениях", согласился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. "Говорить о том, что там мог произойти какой-то прорыв, я, наверное, не буду, но то, что сказал и один, и другой президент о том, что они дают поручения своим подчиненным готовить по разным направлениям для них справки, готовить для них базу для дальнейшего обсуждения – это вопрос очень важный", - отметил Сидоров.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Вчера, 12:28
Джабаров назвал выражение лица Мэй на встрече с Путиным "изюминкой" G20
Он напомнил, что Путин на переговорах с Трампом обсудил, в частности, договор СНВ. "Говорить о том, что в американской политике все как-то однозначно, довольно сложно, даже в таком серьезном вопросе как продление СНВ-3. Потому что, с одной стороны, мы видим, что Соединенные Штаты вроде бы хотят, вроде бы президент не против продлить, а с другой стороны – внутри самой же администрации единого мнения нет", - отметил эксперт.
Что касается еще одной центральной темы саммита – отношений Китая и США, то страны договорились приостановить противостояние, вернуться к переговорному процессу и начать искать пути налаживания торговых отношений, заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов. "Но по сути эта борьба будет продолжаться, и продолжаться до тех пор, пока кто-то из двух сейчас ведущих держав - Китай или США – окончательно не утвердится во главе нового формирующегося миропорядка", - убежден эксперт.
В свою очередь, про союз России и Китая говорить рано, считает он. "Однако хорошие отношения нам, безусловно, надо поддерживать, сохранять и выстраивать", - сказал Давыдов.
Советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев отметил, что "торговая война притормозилась, но она будет возвращаться циклически". По его мнению, "Трамп обязательно устроит к выборам (в конце 2020 года – прим. ред.) что-нибудь грандиозное".
Также Григорьев отметил важность декларации по итогам саммита G20 как ориентира на ближайшее будущее. "Эта декларация ставит вопрос о различных видах потенциальных сложностей, рисков и кризисов, которыми надо заниматься сейчас. В этом смысле это не просто декларация – это краткий справочник по рискам на ближайшие 20 лет", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) на полях саммита Группы двадцати. 28 июня 2019
29 июня, 15:21
"Прекрасный парень" Путин и ответ Элтону Джону. Чем запомнилась "Двадцатка"
700000
Обсудить 0
Саммит G20 в ОсакеРАНАлексей Мартынов (политолог)Дональд ТрампБольшая двадцаткаВладимир ПутинРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Саммит G20 показал единство против односторонних действий, считает эксперт
Автомобиль едет по Джангульскому оползневому побережью в поселке Оленевка в Крыму
Названы самые недорогие курортные поселки Крыма для отдыха в высокий сезон
Лента
новостей
Вид на набережную города Судака
В Крыму объяснили сообщения о высоких ценах на отдых
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019
Джабаров назвал выражение лица Мэй на встрече с Путиным "изюминкой" G20
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин на саммите Группы двадцати. 28 июня 2019
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Клиенты ПАО Сбербанк у терминалов самообслуживания
Бензин, ЖКХ, ипотека, дольщики и кредиты: что изменится с 1 июля
Главнокомандующего войсками национальной гвардии России генерал-полковник Сергей Меликов на выставке День передовых технологий правоохранительных органов РФ. 27 мая 2017
Источник сообщил об отставке трех генералов Росгвардии
Автомобиль Lada Vesta SW Cross
"АвтоВАЗ" поднял цены на Lada Vesta и Lada Granta
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
В Чечне на посту убили полицейского
Певец Вахтанг Кикабидзе
Кикабидзе поддержал Катамадзе после отказа выступать в России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
01:07Принятие хартии ОПЕК+ является серьезным делом, заявил аль-Фалих
01:05В США выставили на продажу толстовку принцессы Дианы
Лента новостейМолния