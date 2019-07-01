Эксперты назвали главные итоги саммита G20 в Осаке

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Встречи лидеров России, США и Китая, обсуждение проблематики договора по СНВ-3 и торговых войн – таковы основные итоги саммита G20, прошедшего в японской Осаке 28-29 июня, отметили эксперты во время круглого стола, организованного МИА "Россия сегодня".

Сама повестка G20 ушла на второй план – в основном все внимание было приковано к встречам лидеров, заявил директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. "Я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями исторического события, когда у нас на глазах тяжело, в муках рождается многополярный мир, и этот саммит G20 – яркая иллюстрация того, кто как себя позиционирует", - отметил эксперт.

По его мнению, результаты саммита могут свидетельствуют о "прорыве российской дипломатии", в том числе и в сильно изменившемся отношении к России. "Все хотят говорить с Путиным, потому что без России этот многополярный мир не складывается никак. И это своего рода тот промежуточный результат, к которому российское руководство шло последние несколько лет, сознательно идя на серьезные издержки", - пояснил он.

Если сравнить с аргентинским саммитом, безусловным прогрессом стало то, что встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась, и это "позитивный момент в российско-американских отношениях", согласился заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Сидоров. "Говорить о том, что там мог произойти какой-то прорыв, я, наверное, не буду, но то, что сказал и один, и другой президент о том, что они дают поручения своим подчиненным готовить по разным направлениям для них справки, готовить для них базу для дальнейшего обсуждения – это вопрос очень важный", - отметил Сидоров.

Он напомнил, что Путин на переговорах с Трампом обсудил, в частности, договор СНВ. "Говорить о том, что в американской политике все как-то однозначно, довольно сложно, даже в таком серьезном вопросе как продление СНВ-3. Потому что, с одной стороны, мы видим, что Соединенные Штаты вроде бы хотят, вроде бы президент не против продлить, а с другой стороны – внутри самой же администрации единого мнения нет", - отметил эксперт.

Что касается еще одной центральной темы саммита – отношений Китая и США, то страны договорились приостановить противостояние, вернуться к переговорному процессу и начать искать пути налаживания торговых отношений, заявил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Андрей Давыдов. "Но по сути эта борьба будет продолжаться, и продолжаться до тех пор, пока кто-то из двух сейчас ведущих держав - Китай или США – окончательно не утвердится во главе нового формирующегося миропорядка", - убежден эксперт.

В свою очередь, про союз России и Китая говорить рано, считает он. "Однако хорошие отношения нам, безусловно, надо поддерживать, сохранять и выстраивать", - сказал Давыдов.

Советник руководителя Аналитического центра при правительстве РФ, ординарный профессор НИУ ВШЭ Леонид Григорьев отметил, что "торговая война притормозилась, но она будет возвращаться циклически". По его мнению, "Трамп обязательно устроит к выборам (в конце 2020 года – прим. ред.) что-нибудь грандиозное".