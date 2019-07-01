В МЧС назвали вероятные причины образования нефтяных загрязнений в Тулуне

В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы. Повреждены 13 автомобильных мостов, на двух участках произошло подтопление федеральной трассы Р-255 "Сибирь" и семи участков автомобильных дорог местного значения. В Тулуне под водой оказались несколько бензоколонок, образовалось нефтяное пятно.