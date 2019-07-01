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РИА Новости

В МЧС назвали вероятные причины образования нефтяных загрязнений в Тулуне

Вчера, 12:58
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Сотрудники МЧС и жители города Тулуна в Иркутской области, подтопленного в результате паводка
ИРКУТСК, 1 июл – РИА Новости. Емкости на заправках в Тулуне Иркутской области закрыты герметично, возле них нет нефтяных пятен, загрязнения воды могли возникнуть из-за затонувших автомобилей, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС региона Андрей Шутов.
В результате дождевого паводка в Иркутской области в зоне подтопления оказались 83 населенных пункта в шести районах - Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском, Зиминском и Куйтунском. По данным регионального МЧС, всего в области подтоплено почти 6,7 тысячи жилых домов, в которых проживают около 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей. По последним данным МЧС РФ, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы. Повреждены 13 автомобильных мостов, на двух участках произошло подтопление федеральной трассы Р-255 "Сибирь" и семи участков автомобильных дорог местного значения. В Тулуне под водой оказались несколько бензоколонок, образовалось нефтяное пятно.
Паводок под Иркутском: спасатели задействовали вертолеты для эвакуации
29 июня, 20:12
Паводок под Иркутском: спасатели задействовали вертолеты для эвакуацииЖертвами паводка в Иркутской области стали по меньшей мере три человека, в том числе ребенок, более 350 пострадали.
"Места, где в Тулуне расположены АЗС, были исследованы. Емкости закрыты герметично, нефтяных пятен поблизости нет. Загрязнения могли возникнуть из-за большого количества затонувших машин", - сказал собеседник агентства.
О том, что причиной возникновения загрязнений могли стать разгерметизированные емкости АЗС, речь шла на селекторном совещании в законодательном собрании региона утром в понедельник.
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