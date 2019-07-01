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РИА Новости

В Амурской области пьяный пассажир избил начальника поезда

Вчера, 12:55
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пьяный пассажир избил пытавшегося его усмирить начальника поезда дальнего следования в Амурской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании)
"Первого июля в поезде №7 Владивосток-Новосибирск на участке Тыгда - Магдагачи в купейном вагоне номер 13 пассажир, находясь, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, вел себя неадекватно и агрессивно, на контакт не шел, на замечания не реагировал", - сообщили в ФПК в понедельник.
По словам собеседника агентства, начальник поезда попытался успокоить дебошира. "Пассажир нанес ему два удара кулаком в голову", - продолжили в ФПК. Начальник поезда получил повреждения мягких тканей в области глаза и губы.
Поезд следовал без сопровождения сотрудников полиции. "На станции Сковородино были вызваны сотрудники полиции. Пассажир снят. Начальник поезда подал заявление в полицию за нанесение телесных повреждений", - добавили в ФПК. Пассажиру 25 лет, он ехал из Владивостока в Иркутск.
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Президент РФ Владимир Путин в декабре 2017 года одобрил пакет законов, который позволяет авиакомпаниям составлять "черные списки" пассажиров-дебоширов и отказывать им в перевозке. Во время посещения президентом в ноябре 2017 года ремонтно-экипировочного депо на железнодорожной станции "Москва-Киевская" одна из проводниц спросила, можно ли применять аналогичное наказание для пассажиров поездов. Путин тогда не исключил возможность введения такой ответственности.
Генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" Петр Иванов в июне 2019 года сообщал РИА Новости, что включать в "черные списки" можно было бы тех пассажиров поездов дальнего следования, которые имеют более одного административного или уголовного дела за правонарушения, совершенные в вагонах.
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