Эксперт раскритиковал участие дочери Трампа в мероприятиях G20

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Родственники главы государства, даже имеющие статус советника, по протоколу не могут вмешиваться в разговор с лидерами других стран и высокопоставленными политиками, такое поведение считается некорректным - они не должны вмешиваться в политику, считает директор Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций РАНХиГС Гилана Михайлова.

Ряд иностранным СМИ, в том числе газета Financial Times и издание Huffington Post заметили, что на саммите G20, прошедшем в конце прошлой неделе в японской Осаке, дочь президента США Дональда Трампа Иванка присутствовала на встречах с мировыми лидерами и другими высокопоставленными политиками и даже вступала в дискуссию с ними, что вызвало негативную реакцию, так как дочь американского лидера "вмешивалась в чужие дела".

"Конечно, это не совсем корректно, но Трампа можно назвать человеком, который делает совершенно новую политику, отличающуюся от того, что было столетиями, поэтому он многое позволяет своим родственникам", - прокомментировала Михайлова РИА Новости сообщения СМИ о поведении дочери Трампа на G20.

По ее словам, даже с учетом того, что Иванка Трамп является советником президента США, такое поведение нельзя считать корректным.