Партия солиста "Океана Эльзы" обошла в рейтинге партию Порошенко

Свистать всех наверх: по партии Порошенко может проехаться силовой каток С политическими оппонентами можно спорить, а можно их прессовать. В том числе с помощью правоохранителей. Впрочем, все может быть ровно наоборот: угрозы выдуманы для собственного спасения.