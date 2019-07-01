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РИА Новости

Партия солиста "Океана Эльзы" обошла в рейтинге партию Порошенко

Вчера, 12:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, выбилась на четвертое место в рейтинге на Украине и сместила тем самым "Европейскую солидарность" Петра Порошенко на пятую позицию, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг".
Ранее, 18 июня, те же исследовательские группы публиковали результаты опросов, согласно которым рейтинг партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" составлял 47,5%. Партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" набирала 11% поддержки. На третьем месте была "Батькивщина" Юлии Тимошенко с рейтингом 8,7%, на четвертом – "Европейская солидарность" с поддержкой 8,3%. Пятерку лидеров замыкала партия "Голос" с рейтингом 5,3%.
Лидер украинской рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук объявил о создании своей партии Голос
29 мая, 19:56
Вакарчук анонсировал агитационный тур по Украине в поддержку партии "Голос"
"Мы подаем материалы по тем, кто определился и придет голосовать. На первом месте партия "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 43,2% опрошенных. На втором месте "Оппозиционная платформа – За жизнь" - 12%. На третьем месте  "Батькивщина" - 9,4%. На четвертое место сместился "Голос" - его рейтинг 8,3%. Немного уступает ему "Европейская солидарность", за которую готовы проголосовать 8,2% опрошенных", - сказал в понедельник на пресс-конференции в Киеве директор центра Дмитрий Дмитрук, трансляцию вел телеканал "112.Украина".
Остальные партии не проходят 5% барьер.
Шестая волна исследования мнения электората проводилась с 22 по 27 июня 2019 года во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Всего опрошено две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
Агитационный плакат партии Петра Порошенко Европейская солидарность на одной из улиц в Киеве
28 июня, 19:40
Свистать всех наверх: по партии Порошенко может проехаться силовой катокС политическими оппонентами можно спорить, а можно их прессовать. В том числе с помощью правоохранителей. Впрочем, все может быть ровно наоборот: угрозы выдуманы для собственного спасения.
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