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РИА Новости

Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа"

Вчера, 12:39
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".
"Сделка, которая руководству "Рольфа" инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний. Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности", - сказал Титов.
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"Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает. Линия на борьбу с офшорами будет продолжаться. С одной стороны, ужесточается законодательство (вспомним закон о КИКах), с другой, власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, "Рольф" в амнистии участвовать не стал. В любом случае, будем изучать материалы дела, дадим им правовую оценку", - отметил бизнес-омбудсмен.
Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете "Ведомости", что не планирует возвращаться в Россию.
"Рольф" сообщил, что претензии правоохранительных органов не связаны с текущей работой компании и его дилерские центры работают в штатном режиме. Журнал Forbes в 2019 году оценил состояние Петрова в 900 миллионов долларов, что обеспечило ему 114-е место в списке богатейших бизнесменов России.
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