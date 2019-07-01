Бизнес-омбудсмен Титов после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил РИА Новости, что после изучения даст правовую оценку дела "Рольфа".

"Сделка, которая руководству "Рольфа" инкриминируется в качестве преступления, была характерна для очень многих российских компаний. Условия, созданные в 1990-е годы, привели к тому, что малый бизнес весь ушел в подполье, а крупный бизнес воспользовался возможностями офшоров. Они означали, во-первых, возможность снизить налогообложение (потому что в России тогда налоги доходили до 120% от прибыли), во-вторых, сохранить свои активы, потому что это совершенно иная форма защиты собственности", - сказал Титов.

"Сегодня эта массовая практика нашу власть однозначно не устраивает. Линия на борьбу с офшорами будет продолжаться. С одной стороны, ужесточается законодательство (вспомним закон о КИКах), с другой, власть дала некий пряник в форме второго этапа амнистии капиталов. Как я понимаю, "Рольф" в амнистии участвовать не стал. В любом случае, будем изучать материалы дела, дадим им правовую оценку", - отметил бизнес-омбудсмен.

Следственный комитет России в четверг сообщил, что возбудил против основателя "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе средств по подложным документам. В офисах "Рольфа" и дома у фигурантов прошли обыски. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает, но заявил газете " Ведомости ", что не планирует возвращаться в Россию.