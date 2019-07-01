Джабаров назвал выражение лица Мэй на встрече с Путиным "изюминкой" G20

"Наш президент, я считаю, проявил себя с наилучшей стороны. Он очень умело, грамотно, дипломатично вел беседы со всеми участниками саммита. Я имею в виду даже встречу с Терезой Мэй, где он показал себя очень достойным политиком, который не опустился до того, до чего дошла сама Тереза Мэй. Ее каменное лицо на встрече с Владимиром Путиным – "изюминка" этого саммита, которая вызывает улыбку", - отметил Джабаров на круглом столе "Саммит G20 в Осаке: стоит ли ждать прорывных новостей?".