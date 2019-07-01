Джабаров назвал выражение лица Мэй на встрече с Путиным "изюминкой" G20

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Выражение лица премьер-министра Британии Терезы Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным стало "изюминкой" саммита G20 в Осаке и не может не вызвать улыбку, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Саммит G20 в японской Осаке прошел 28-29 июня.
"Наш президент, я считаю, проявил себя с наилучшей стороны. Он очень умело, грамотно, дипломатично вел беседы со всеми участниками саммита. Я имею в виду даже встречу с Терезой Мэй, где он показал себя очень достойным политиком, который не опустился до того, до чего дошла сама Тереза Мэй. Ее каменное лицо на встрече с Владимиром Путиным – "изюминка" этого саммита, которая вызывает улыбку", - отметил Джабаров на круглом столе "Саммит G20 в Осаке: стоит ли ждать прорывных новостей?".
Путин и Мэй провели беседу на полях саммита G20, где обсудили в том числе улучшение торгово-экономических отношений, дело Скрипалей и другие вопросы.