СК призвал заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал материалы следствия о заочном аресте по делу о провокации войны украинца Андрея Лозового - заместителя главы украинской Радикальной партии Олега Ляшко, следует из официальной базы суда.

В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".

В понедельник в Басманный суд Москвы поступило два ходатайства об аресте Андрея Лозового и Богдана Ходаковского. Им вменяют нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой с целью провокации войны или осложнения международной ситуации и надругательство над государственным гербом РФ соответственно.