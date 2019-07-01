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РИА Новости

СК призвал заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии

Вчера, 12:12
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы зарегистрировал материалы следствия о заочном аресте по делу о провокации войны украинца Андрея Лозового - заместителя главы украинской Радикальной партии Олега Ляшко, следует из официальной базы суда.
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
В понедельник в Басманный суд Москвы поступило два ходатайства об аресте Андрея Лозового и Богдана Ходаковского. Им вменяют нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой с целью провокации войны или осложнения международной ситуации и надругательство над государственным гербом РФ соответственно.
Представитель суда сообщила РИА Новости, что следствие требует заочного ареста фигурантов в рамках одного уголовного дела.
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