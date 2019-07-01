Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Ранее делегация Украины заявила, что покидает сессию ПАСЕ после того, как в среду был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
"Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет возобновлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение главы Верховной рады относительно участия наблюдателей на (выборах в парламент - ред.) Украины. Если они будут пытаться через ПАСЕ набрать на Украину российских наблюдателей, мы того не можем позволить", - сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
По его словам, украинский парламент даст свою оценку возвращению РФ в ПАСЕ. "Сейчас проходит заседание комитета по вопросам иностранных дел совместно с нашей делегацией в ПАСЕ… Мы должны продолжить борьбу против возобновления полномочий российской делегации", - добавил спикер.
Вчера, 10:03Россия в ПАСЕ: недовольные сразятся с ветряной мельницейЛидеры Европы приветствовали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Лучше иметь площадку для диалога, чем вовсе не взаимодействовать. Они это прекрасно понимают. Совершенно иной точки зрения придерживаются маленькие, но гордые страны, имеющие зуб на Москву.
Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.