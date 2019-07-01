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РИА Новости

Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы

Вчера, 12:09
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать свое приглашение ПАСЕ на выборы в парламент, если права делегации РФ в ассамблее будут восстановлены.
Ранее делегация Украины заявила, что покидает сессию ПАСЕ после того, как в среду был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
"Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет возобновлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение главы Верховной рады относительно участия наблюдателей на (выборах в парламент - ред.) Украины. Если они будут пытаться через ПАСЕ набрать на Украину российских наблюдателей, мы того не можем позволить", - сказал Парубий в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.
По его словам, украинский парламент даст свою оценку возвращению РФ в ПАСЕ. "Сейчас проходит заседание комитета по вопросам иностранных дел совместно с нашей делегацией в ПАСЕ… Мы должны продолжить борьбу против возобновления полномочий российской делегации", - добавил спикер.
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Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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