На Украине раскрыли схему хищений на госпредприятии "Антонов"

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Полковник одного из военных представительств министерства обороны организовал схему хищения и присвоения средств госпредприятия "Антонов", это повлекло за собой убытки на сумму свыше 190 тысяч долларов, сообщила в понедельник пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Полковник одного из военных представительств МО организовал механизм хищения и присвоения средств государственного предприятия "Антонов". Сделка происходила путем заключения фиктивных гражданско-правовых договоров на оказание услуг по проведению работ по определению технического состояния самолетов, прибывающих на ремонт", - говорится в сообщении.

По данным СБ Украины, на самом деле никакие проверки не проводились, а самолеты передавали заказчику с поддельными сертификатами безопасности, что могло привести к аварийным ситуациям и человеческим жертвам.

"В результате противоправных действий злоумышленника стратегическому предприятию оборонного комплекса нанесены убытки на сумму свыше пяти миллионов гривен (более 190 тысяч долларов по курсу Нацбанка)", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. В рамках дела правоохранители провели обыски, во время которых обнаружили проекты и черновики гражданско-правовых сделок, фиктивные документы по их выполнению, компьютеры и носители информации, на которых они готовились, копии документов физических лиц из числа сотрудников военного представительства и других гражданских лиц, на которых без их ведома заключались сделки. Также выявлены записи "черной" бухгалтерии теневых сделок, документы о выводе незаконно полученных средств в одну из стран Западной Европы.