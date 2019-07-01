Матвиенко призвала принять резолюцию ООН о запрете санкций к парламентариям

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила иностранным парламентам принять постановления о недопустимости международных санкций в отношении парламентариев и потребовать принятия аналогичной специальной резолюции ООН.

"Призываю каждый парламент принять постановление о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы и они приняли такие постановления. Направим эти обращения в адрес ООН и будем настаивать на принятии специальной резолюции ООН, в которой этот запрет был бы прописан. Тогда у нас появится международный инструментарий для борьбы с этими средневековыми подходами", - заявила Матвиенко, выступая на международном форуме "Развитие парламентаризма".

По ее словам, продвижение идеи о недопустимости применения санкций против парламентариев является одним из важных направлений работы России на межпарламентском треке.