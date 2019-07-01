Матвиенко призвала принять резолюцию ООН о запрете санкций к парламентариям

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила иностранным парламентам принять постановления о недопустимости международных санкций в отношении парламентариев и потребовать принятия аналогичной специальной резолюции ООН.
"Призываю каждый парламент принять постановление о недопустимости применения санкций против парламентариев. Давайте проведем диалог со всеми межпарламентскими ассамблеями, чтобы и они приняли такие постановления. Направим эти обращения в адрес ООН и будем настаивать на принятии специальной резолюции ООН, в которой этот запрет был бы прописан. Тогда у нас появится международный инструментарий для борьбы с этими средневековыми подходами", - заявила Матвиенко, выступая на международном форуме "Развитие парламентаризма".
По ее словам, продвижение идеи о недопустимости применения санкций против парламентариев является одним из важных направлений работы России на межпарламентском треке.
"К сожалению, сегодня некоторые государства позволяют себе ограничивать перемещения парламентариев, в том числе для участия в мероприятиях межпарламентских организаций. Более того, мы сталкиваемся с дискриминацией целых парламентских делегаций, когда их лишают права голоса. Сегодня, к счастью, мы видим, что здравый смысл побеждает, и Парламентская ассамблея Совета Европы вновь возвращается к демократическим принципам работы. Но, к сожалению, примеров дискриминации парламентариев по всему миру остается немало", - подчеркнула спикер Совфеда.