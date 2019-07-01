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РИА Новости

Главред WikiLeaks заявил о поддержке Ассанжа до слушаний в 2020 году

Вчера, 11:31
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. WikiLeaks продолжит публикацию информации в поддержку основателя портала Джулиана Ассанжа до новых слушаний по делу о его экстрадиции в США в феврале 2020 года, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
"Формальное слушание пройдет в конце февраля. И мы будем предпринимать некоторые дополнительные шаги до этого момента. Мы, конечно, продолжим борьбу и продолжим заставлять людей понимать серьезность этого дела. Прецедент, который оно создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия. Наша основная задача будет заключаться в поддержке, и я, как главный редактор, продолжу, хотя у нас и ограниченные возможности, публиковать информацию на сайте WikiLeaks", - сказал он.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.
Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Читайте полный текст интервью с Кристинном Храфнссоном >>
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