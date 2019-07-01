Главред WikiLeaks заявил о поддержке Ассанжа до слушаний в 2020 году

ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. WikiLeaks продолжит публикацию информации в поддержку основателя портала Джулиана Ассанжа до новых слушаний по делу о его экстрадиции в США в феврале 2020 года, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Формальное слушание пройдет в конце февраля. И мы будем предпринимать некоторые дополнительные шаги до этого момента. Мы, конечно, продолжим борьбу и продолжим заставлять людей понимать серьезность этого дела. Прецедент, который оно создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия. Наша основная задача будет заключаться в поддержке, и я, как главный редактор, продолжу, хотя у нас и ограниченные возможности, публиковать информацию на сайте WikiLeaks", - сказал он.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы.