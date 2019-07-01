Кристинн Храфнссон: Ассанжу не дают подготовиться к защите от экстрадиции

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на конец февраля 2020 года. О том, как себя чувствует Ассанж в тюрьме, зачем на него оказывается психологическое давление, будет ли он обращаться в Европейский суд по правам человека и каковы его шансы быть отпущенным на свободу в интервью РИА Новости рассказал главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

— Вы лично посетили Ассанжа в тюрьме Белмарш 26 июня. Что вы можете сказать о его психологическом состоянии?

— Я рад сообщить, что он стабилизировался. Безусловно, он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад. Как известно, он ранее был переведен в больничное крыло тюрьмы Белмарш, и я был рад увидеть, что состояние его здоровья улучшается. Но он все еще страдает.

В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение – нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться к защите по делу об экстрадиции.

Так что вы можете представить себе то беспокойство, которое он испытывает. Полная изоляция, отсутствие достаточной информации, его жизнь буквально на волоске. Потому что 175 лет тюрьмы в США — это вопрос жизни и смерти.

— Слушания по экстрадиции в США пройдут только в 2020 году. Есть ли у WikiLeaks план действий до этого момента?

— Формальное слушание пройдет в конце февраля. И мы будем предпринимать некоторые дополнительные шаги до этого момента. Тем временем мы, конечно, продолжим борьбу и продолжим заставлять людей понять серьезность этого дела. Прецедент, который оно создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия. Наша основная задача будет заключаться в поддержке, и я, как главный редактор, продолжу, хотя у нас и ограниченные возможности, публиковать информацию на сайте WikiLeaks.

— Должен ли Ассанж подавать в Европейский суд по правам человека после публикации заявления спецдокладчика ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильса Мельцера о том, что основатель WikiLeaks подвергался пыткам?

— Я не знаю, возможно ли это сделать на таком основании. Вы должны исчерпать все легальные возможности в судах вашей страны, прежде чем сделать это, но я могу предположить, что это в итоге будет сделано. Но я не слишком оптимистичен, что его освободят. Так что это будет многолетнее содержание под стражей.

— Имеют ли право, с вашей точки зрения, СМИ и, в частности, WikiLeaks публиковать чувствительную и секретную информацию, касающуюся страны, или есть некая грань между информированием общественности и подрывом функционирования государства?

— Государство состоит из множества элементов, и, конечно же, наиболее важным элементом являются люди. А когда вы журналист, вы служите людям, а не властям. Как у журналистов, у нас есть мандат от широкой общественности, и мы обязаны перед обществом привлекать власти, как корпоративные, так и государственные, к ответственности за свои действия. Это то, что мы делаем. Когда мы оцениваем информацию, мы смотрим, достойна ли она публикации или нет, как это делают другие журналисты. Если она достойна, то это надо публиковать. Называть это шпионажем или считать чем-то разрушительным абсурдно. Конечно, здесь есть черта. Мы бы не стали публиковать коды запуска межконтинентальных баллистических ракет отдельных стран, если бы их получили. Мы также не будем публиковать личную информацию из историй болезни.