Главред Wikileaks заявил, что Ассанж подаст иск в ЕСПЧ

ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил в интервью РИА Новости, что у него нет оптимизма относительно освобождения Джулиана Ассанжа, однако основатель портала может воспользоваться правом подать иск в Европейский суд по правам человека.
Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил РИА Новости, что Джулиан Ассанж демонстрирует все признаки человека, который долгое время находился под сильным психологическим давлением. По мнению Мельцера, это может стать основанием для подачи иска в Европейский суд по правам человека, но вначале необходимо исчерпать все юридические возможности для защиты в национальных судах Великобритании.
12 апреля, 12:02"Он – провидец. Не помню, чтобы он ошибался". Маргарита Симоньян об АссанжеГлавный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о личном знакомстве с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, назвав его провидцем и великим человеком, готовым продолжать борьбу.
"Я не знаю, возможно ли это сделать на таком основании. Вы должны исчерпать все легальные возможности в судах вашей страны, прежде чем сделать это, но я могу предположить, что это в итоге будет сделано. Но я не слишком оптимистичен, что его освободят. Так что это будет многолетнее содержание под стражей", - прокомментировал ситуацию Храфнссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.