Главред Wikileaks заявил, что Ассанж подаст иск в ЕСПЧ

ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон заявил в интервью РИА Новости, что у него нет оптимизма относительно освобождения Джулиана Ассанжа, однако основатель портала может воспользоваться правом подать иск в Европейский суд по правам человека.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил РИА Новости, что Джулиан Ассанж демонстрирует все признаки человека, который долгое время находился под сильным психологическим давлением. По мнению Мельцера, это может стать основанием для подачи иска в Европейский суд по правам человека, но вначале необходимо исчерпать все юридические возможности для защиты в национальных судах Великобритании.

"Я не знаю, возможно ли это сделать на таком основании. Вы должны исчерпать все легальные возможности в судах вашей страны, прежде чем сделать это, но я могу предположить, что это в итоге будет сделано. Но я не слишком оптимистичен, что его освободят. Так что это будет многолетнее содержание под стражей", - прокомментировал ситуацию Храфнссон.