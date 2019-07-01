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РИА Новости

Глава Челябинской области назвал трех кандидатов в Совет Федерации

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
ременно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЧЕЛЯБИНСК, 1 июл – РИА Новости. Глава Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совет Федерации, ими стали председатель заксобрания региона, секретарь регионального политсовета партии "Единая Россия" Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека в регионе Маргарита Павлова и депутат Госдумы, председатель регионального отделения партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг.
"Я обращаюсь к коллегам, которые стоят рядом со мной. Приглашаю вас войти в мою управленческую команду, тройку сенаторов. У каждого есть шанс после 8 сентября стать членом Совета Федерации, если жители области поддержат меня как главу региона и проголосуют на выборах", - сказал Текслер при посещении в понедельник нового детского сада в челябинском поселке Чурилово.
По его словам, позиция члена Совета Федерации важная, это федеральный уровень - отстаивать интересы региона, как при распределении федеральных денег, так и на международном уровне. "Члены Совета Федерации представляют свои регионы и на международной арене. Это такой хороший лоббистский ресурс на федеральном уровне. Я считаю, что каждый из вас достоин этой позиции", - добавил он.
В случае победы кандидата один из тройки станет сенатором от исполнительной власти региона. В настоящее время в Совете Федерации сенатором от губернатора области является Ирина Гехт.
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По данным областной избирательной комиссии, Текслер 5 июня выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах на должность губернатора Челябинской области в качестве самовыдвиженца. Всего на пост губернатора выдвинулись 14 человек.
Выборы губернатора области пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
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Алексей ТекслерСовет Федерации РФЧелябинская областьПолитика
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