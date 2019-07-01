Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией с массовым увольнением работников телеканала ZIK после смены собственника и призывает уважать свободу слова на телевидении, сообщил в понедельник глава союза Сергей Томиленко.

Украинский политик, владелец телеканалов NewsOne и "112 Украина" Тарас Козак, который на досрочных выборах в парламент Украины идет десятым номером в списке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", 14 июня заявил, что приобрел телеканал ZIK с его телевизионными вещателями - компаний "Мост ТВ" и "ТРК "Новые коммуникации", а также о создании на базе трех телеканалов информационного медиахолдинга "Новости". В знак протеста ряд журналистов и редакторов уволились с телеканала.

"Национальный союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией с массовым увольнением работников национального телеканала ZIK и информационного агентства ZIK в связи с внезапной сменой собственника медиа-группы… Выражаем солидарность с коллективом телеканала ZIK", - написал Томиленко на своей странице в Facebook

Он отметил, что журналисты должны зависеть только от аудитории и выполнять социальную миссию, а не становиться "инструментом в руках политиков или олигархов".

"Призываем журналистское сообщество, все политические силы осуществлять постоянное давление на украинскую власть для изменения правил работы на рынке аудиовизуальных услуг, создания условий для экономической независимости медиа и обеспечения реальной независимой редакционной политики для всех телеканалов. Мы поддерживаем внедрение профессиональных стандартов в редакционную практику и призываем уважать свободу слова на телевидении, которое со всех СМИ на Украине имеет наибольшее распространение и наибольшее влияние", - добавил Томиленко.

Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.