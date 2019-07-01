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РИА Новости

Жителя Югры обвинили в убийстве брата, тело которого он хранил в бочке

Вчера, 11:15
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 июл - РИА Новости. Житель Ханты-Мансийского автономного округа обвиняется в убийстве родного брата, тело которого он, как предполагается, расчленил и сложил в бочку, где оно находилось более двух лет, сообщает в понедельник пресс-служба управления МВД по Сургуту.
Правоохранители уточняют, что в дежурную часть местного отдела полиции поступило сообщение, что в лесу найдена пластиковая бочка с расчлененными человеческими останками. Экспертам-криминалистам удалось снять отпечатки с двух сохранившихся пальцев погибшего, информация о котором нашлась в полицейских базах данных - им оказался безработный мужчина.
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По данным следствия, преступление было совершено в 2016 году, однако в связи с исчезновением мужчины в правоохранительные органы никто не заявлял. Сургутские полицейские совместно с сотрудниками окружных управлений МВД и СК вскоре задержали 29-летнего родного брата убитого.
Предполагается, что в конце 2016 года родственники распивали спиртное, и на фоне личной неприязни возник конфликт. Младший брат нанес старшему несколько ударов топором, а затем - ножом.
"Обездвиженное тело старшего брата мужчина вынес на балкон, где хранил его около четырех месяцев. С приходом весны тело убитого расчленил, сложил в пластиковую бочку и вывез в лес", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве в отношении молодого человека, он задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Как уточнили в окружном СУСК, незадолго до трагедии погибший потерял работу и переехал к брату. Он избивал младшего родственника, вел аморальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. В ведомстве добавили, что задержанному мужчине уже предъявлено обвинение.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФХанты-Мансийский АОХанты-МансийскПроисшествия
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