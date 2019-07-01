Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Психологическое самочувствие Джулиана Ассанжа стабилизировалось, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
"Безусловно, он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад. <...> Но он все еще страдает", — сказал он.
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Коллега уверен, что Ассанжа арестовали намеренно, чтобы не дать ему подготовить защиту от экстрадиции в США.
Ситуацию усугубляет то, что он находится в полной изоляции, не владеет всей информацией по своему делу, но знает о перспективе получить срок в 175 лет, добавил главред WikiLeaks.
Храфнссон отметил, что шансов на освобождение Ассанжа почти нет и, вероятнее всего, после завершения всех слушаний в Великобритании он подаст иск в ЕСПЧ.
"Мы, конечно, продолжим борьбу. <...> Прецедент, который оно (дело. — Прим. ред.) создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия", — заключил собеседник агентства.
Джулиан Ассанж
Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Позже стало известно, что власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020-го.
В конце июня спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил РИА Новости, что заключенный демонстрирует все признаки человека, который долгое время находился под сильным психологическим давлением.
Он также подтвердил информацию, что Ассанжу не дают подготовиться к защите.
7 июня, 21:03Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме