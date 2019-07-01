Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Психологическое самочувствие Джулиана Ассанжа стабилизировалось, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.

"Безусловно, он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад. <...> Но он все еще страдает", — сказал он.

Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.

Коллега уверен, что Ассанжа арестовали намеренно, чтобы не дать ему подготовить защиту от экстрадиции в США.

Ситуацию усугубляет то, что он находится в полной изоляции, не владеет всей информацией по своему делу, но знает о перспективе получить срок в 175 лет, добавил главред WikiLeaks.

Храфнссон отметил, что шансов на освобождение Ассанжа почти нет и, вероятнее всего, после завершения всех слушаний в Великобритании он подаст иск в ЕСПЧ.

"Мы, конечно, продолжим борьбу. <...> Прецедент, который оно (дело. — Прим. ред.) создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия", — заключил собеседник агентства.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Позже стало известно, что власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020-го.

В конце июня спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил РИА Новости, что заключенный демонстрирует все признаки человека, который долгое время находился под сильным психологическим давлением.