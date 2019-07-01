Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:12Z
https://ria.ru/20190701/1556076345.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155541/94/1555419470_0:70:587:400_1036x0_80_0_0_aa659689a20928d5e463e24a00595e77.jpg
РИА Новости

Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа

Вчера, 11:12
2930
© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 1 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Психологическое самочувствие Джулиана Ассанжа стабилизировалось, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
"Безусловно, он в лучшем состоянии, чем был несколько недель назад. <...> Но он все еще страдает", — сказал он.
Недавно основателя WikiLeaks перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш. Двадцать шестого июня Храфнссон навестил его там.
Коллега уверен, что Ассанжа арестовали намеренно, чтобы не дать ему подготовить защиту от экстрадиции в США.
Ситуацию усугубляет то, что он находится в полной изоляции, не владеет всей информацией по своему делу, но знает о перспективе получить срок в 175 лет, добавил главред WikiLeaks.
Храфнссон отметил, что шансов на освобождение Ассанжа почти нет и, вероятнее всего, после завершения всех слушаний в Великобритании он подаст иск в ЕСПЧ.
"Мы, конечно, продолжим борьбу. <...> Прецедент, который оно (дело. — Прим. ред.) создает, касается не только Джулиана и WikiLeaks, а самого серьезного нападения на свободу прессы за последние десятилетия", — заключил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью с Кристинном Храфнссоном >>
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
13 июня, 14:16
"Ставки повышаются". Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа? Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сообщил, что сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Что это означает, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.

Джулиан Ассанж

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.
В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.
С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.
Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.
Позже стало известно, что власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Слушания по делу об экстрадиции назначены на февраль 2020-го.
В конце июня спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил РИА Новости, что заключенный демонстрирует все признаки человека, который долгое время находился под сильным психологическим давлением.
Он также подтвердил информацию, что Ассанжу не дают подготовиться к защите.
Видеокадры Джулиана Ассанжа в тюрьме строгого режима Белмарш
7 июня, 21:03
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
112218131
Обсудить 0
WikiLeaksДжулиан АссанжВ мире
Рекомендуем
Председатель Европейского совета Дональд Туск
Туск приостановил саммит Евросоюза
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Зеленский потребовал наказать Климкина за ноту в адрес Москвы
Остров Кунашир
Организаторы G20 обозначили Южные Курилы как часть Японии
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Комитет Рады рекомендовал приостановить участие делегации в ПАСЕ
Лента
новостей
Российский летчик Константин Ярошенко
Россия предложила США обменять Ярошенко
Грузинская певица Нино Катамадзе во время выступления на шестнадцатом международном фестивале Усадьба JAZZ в музее-усадьбе Коломенское. 22 июня 2019
В Кремле прокомментировали высказывание певицы Нино Катамадзе
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В России признали американский фонд Free Russia нежелательной организацией
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
Комплекс ПВО С-400 Триумф
Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Болеутоляющее и деньги
Третья опиумная. Кого убивают китайские наркотики
Президент РФ Владимир Путин на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Похороны вместо саммита: Путин преподнес сюрприз
В Сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
Лента новостейМолния