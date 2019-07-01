Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:13Z
https://ria.ru/20190701/1556076256.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155258/07/1552580735_0:0:2007:1128_1036x0_80_0_0_9212b19daee2152800dfcff5a6ff7f9b.jpg
РИА Новости

Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным

Вчера, 11:13
229
© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж на балконе здания посольства Эквадора в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был преднамеренным, чтобы не дать ему подготовить свою защиту перед слушанием о его экстрадиции в США, считает главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение – нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции", - сказал Храфнссон.
По его словам, Ассанж намеренно поставлен в стрессовую ситуацию, с полной изоляцией, отсутствием достаточной информации по собственному делу и перспективой получить срок в 175 лет тюрьмы в США.
Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер также заявил РИА Новости, что Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме, не может воспользоваться своим правом должным образом подготовиться к защите в суде.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в полицейском фургоне после задержания в Лондоне
13 июня, 14:16
"Ставки повышаются". Какая судьба ждет Джулиана Ассанжа? Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сообщил, что сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Что это означает, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.
Читайте полный текст интервью с Кристинном Храфнссоном >>
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон
Вчера, 12:00
Кристинн Храфнссон: Ассанжу не дают подготовиться к защите от экстрадиции
000102
Обсудить 0
WikiLeaksДжулиан АссанжСШАВ мире
Рекомендуем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Главред Wikileaks заявил, что Ассанж подаст иск в ЕСПЧ
РИА
Новости
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Главред WikiLeaks рассказал о психологическом состоянии Ассанжа
Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
Экс-Мэр Риги Нил Ушаков
Экс-мэр Риги стал подозреваемым по делу, открытому антикоррупционным бюро
Лента
новостей
Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
В России признали американский фонд Free Russia нежелательной организацией
Александр Боцан-Харченко
Посол: балканские страны, вступившие в НАТО, не получили преимуществ
Сотрудники Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш
Российский посол рассказал о попытках исказить цели гумцентра в Нише
Ракета-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 перед пуском с космодрома Байконур
Гражданин Казахстана пытался похитить металл на Байконуре
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон
Кристинн Храфнссон: Ассанжу не дают подготовиться к защите от экстрадиции
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Саммит Евросоюза побил рекорд по продолжительности
Военные Южной Кореи зафиксировали шлейф неизвестного летающего объекта
Жителя Югры обвинили в убийстве брата, тело которого он хранил в бочке
В Гонконге демонстранты облили полицейских неизвестной жидкостью
Регионы России. Крым
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
01:37Трамп заявил, что ждет скорой встречи с Ким Чен Ыном
01:34В Киеве исключили возможность признания русского региональным языком
01:23В США оценили объемы производства Россией ракет "Авангард"
01:12Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
Лента новостейМолния