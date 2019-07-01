Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным

ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был преднамеренным, чтобы не дать ему подготовить свою защиту перед слушанием о его экстрадиции в США, считает главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
"В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение – нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции", - сказал Храфнссон.
По его словам, Ассанж намеренно поставлен в стрессовую ситуацию, с полной изоляцией, отсутствием достаточной информации по собственному делу и перспективой получить срок в 175 лет тюрьмы в США.
Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер также заявил РИА Новости, что Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме, не может воспользоваться своим правом должным образом подготовиться к защите в суде.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение. Британский суд рассмотрит дело об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США в начале 2020 года.