Главред Wikileaks заявил, что арест Ассанжа был преднамеренным

ЖЕНЕВА, 1 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа был преднамеренным, чтобы не дать ему подготовить свою защиту перед слушанием о его экстрадиции в США, считает главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"В действительности, конечно, он был поставлен в такое положение, когда он не может в достаточной степени подготовить свою защиту. И конечно, это самое худшее положение, в которое вы можете поставить человека. Это делается преднамеренно: он получает серьезный срок за минимальное нарушение – нарушение залога. Максимальный срок совершенно неприемлем, потому что было известно, что он попадет в такое положение, в котором он не сможет нормально подготовиться для своей защиты по делу об экстрадиции", - сказал Храфнссон.

По его словам, Ассанж намеренно поставлен в стрессовую ситуацию, с полной изоляцией, отсутствием достаточной информации по собственному делу и перспективой получить срок в 175 лет тюрьмы в США.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер также заявил РИА Новости, что Джулиан Ассанж, который находится в лондонской тюрьме, не может воспользоваться своим правом должным образом подготовиться к защите в суде.