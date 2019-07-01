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РИА Новости

Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса

Вчера, 11:08
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отверг идею развития прифронтовой инфраструктуры на Донбассе за счет бизнеса.
Ранее  президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинский олигарх Игорь Коломойский будет инвестировать большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но об этом он "еще не знает". Президент также сообщил, что договорился с украинскими олигархами о том, что они будут вкладывать в развитие экономики и социальной сферы. Коломойский в ответ на заявление Зеленского сообщил, что в рамках восстановления инфраструктуры может "покрасить ларек".
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"Это совершенно неработающая история. Никто не вкладывает деньги в условиях, когда в любой момент линия фронта может передвинуться. Это чисто субсидированная история, но ее нужно делать, чтобы создавать контраст с оккупированными (неподконтрольными Киеву – ред.) территориями (Донбасса – ред.). Конечно, это затраты бюджета, но к ним нужно было быть готовыми", - заявил Данилюк в интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в понедельник.
При этом он отметил, что ранее не уделялось надлежащее внимание строительству инфраструктуры на прифронтовых территориях, а средства, которые выделялись на это из госбюджета, разворовывались.
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Он заявил также, что для подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей необходимо создать единую военно-гражданскую администрацию.
"У меня вообще была идея объединить подконтрольные Украине территории Луганской и Донецкой областей. Логика в том, что у них общие проблемы: переселенцы, фронт, военные на территории, взаимодействие с мирными. И в дальнейшем, реинтеграция ныне неподконтрольных территорий, тоже будет общей проблемой", - сказал Данилюк. Он отметил, что предлагал эту идею экс-президенту Украины Петру Порошенко, однако он ее отверг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация на УкраинеДонбассАлександр ДанилюкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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