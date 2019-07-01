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РИА Новости
Культура

Провокационный художник Бэнкси создал бронежилет для рэпера Stormzy

Вчера, 11:26
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© AFP 2019 / Oli ScarfБританский рэпер Stormzy, выступает на сцене "Пирамида" в третий день фестиваля Гластонбери. 28 июня 2019
Британский рэпер Stormzy, выступает на сцене Пирамида в третий день фестиваля Гластонбери. 28 июня 2019
© AFP 2019 / Oli Scarf
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Британский стрит-арт художник Бэнкси создал жилет для хип-хоп исполнителя Stormzy, в котором рэпер выступил на закрытии музыкального фестиваля Гластонбери.
"Я сделал индивидуальный бронежилет и подумал – кто и куда мог бы его надеть? Конечно же, Stromzy на Гластонбери", - написал Бэнкси в Инстаграме.
Художник был прав. К рэперу было приковано все внимание десятков тысяч зрителей. Stromzy стал первым темнокожим сольным участником Гластонбери и, одновременно, хедлайнером легендарного фестиваля, который более 40 лет проходит в Великобритании.
После выступления 25-летний Stromzy сделал пост в Твиттере: "У меня нет слов! Эта ночь стала величайшей в моей жизни".
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КультураStromzyМузыкаНовости культурыGlastonburyБэнкси
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