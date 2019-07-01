Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, рассчитывает набрать до 25% голосов избирателей на выборах в Верховную раду Украины, заявила руководитель предвыборной кампании политсилы Юлия Клименко.

Согласно результатам опубликованного 25 июня опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, за "Голос" готовы голосовать 6,8% жителей страны.

"Мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24-25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%", - цитирует Клименко издание "Украинская правда".

Отвечая на вопрос, за счет какой партии "Голос" может нарастить рейтинг, Клименко сказала, что "на самом деле, "Голос" отбирает у всех понемножку".