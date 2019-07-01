Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, рассчитывает набрать до 25% голосов избирателей на выборах в Верховную раду Украины, заявила руководитель предвыборной кампании политсилы Юлия Клименко.
Согласно результатам опубликованного 25 июня опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, за "Голос" готовы голосовать 6,8% жителей страны.
"Мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24-25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%", - цитирует Клименко издание "Украинская правда".
Отвечая на вопрос, за счет какой партии "Голос" может нарастить рейтинг, Клименко сказала, что "на самом деле, "Голос" отбирает у всех понемножку".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.