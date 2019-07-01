Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T11:02Z
https://ria.ru/20190701/1556075685.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155602/46/1556024614_0:281:3142:2048_1036x0_80_0_0_a428aba29b9faf23355e9eea9f555e95.jpg
РИА Новости

Партия "Голос" рассчитывает набрать до 25% голосов на выборах в Раду

Вчера, 11:02
277
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Партия "Голос", лидером которой является музыкант, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, рассчитывает набрать до 25% голосов избирателей на выборах в Верховную раду Украины, заявила руководитель предвыборной кампании политсилы Юлия Клименко.
Согласно результатам опубликованного 25 июня опроса украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, за "Голос" готовы голосовать 6,8% жителей страны.
"Мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24-25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%", - цитирует Клименко издание "Украинская правда".
Отвечая на вопрос, за счет какой партии "Голос" может нарастить рейтинг, Клименко сказала, что "на самом деле, "Голос" отбирает у всех понемножку".
Здание Верховной рады Украины в Киеве
20 июня, 14:34
Почти 60% жителей Украины готовы голосовать на выборах Раду, показал опрос
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
0100003
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеСвятослав ВакарчукВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Секретарь СНБО отверг идею развития инфраструктуры Донбасса за счет бизнеса
РИА
Новости
Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины считает, что встреча Путина и Зеленского реальна
Союз журналистов Украины обеспокоен ситуацией вокруг телеканала ZIK
Символический сварной шов Турецкого потока
Российский посол назвал условие продления "Турецкого потока" в Европу
Лента
новостей
Регионы России. Крым
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
Партия солиста "Океана Эльзы" обошла в рейтинге партию Порошенко
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Саммит Евросоюза побил рекорд по продолжительности
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на заседании Верховной рады
Парубий намерен отозвать приглашение ПАСЕ на выборы
Александр Боцан-Харченко
Посол считает попытки вытеснить Россию с Балкан нелепыми
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Сербы в знак протеста остановили торговлю на севере Косово
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко
Партия Порошенко лидирует в антирейтинге на Украине, показал опрос
СК призвал заочно арестовать замглавы украинской Радикальной партии
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время заявления для прессы в Администрации президента Украины в Киеве
Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:35На автовокзале в Иркутске образовалась очередь из-за паводка в районах
03:30Телефоны Huawei в первом полугодии вошли в топ-5 продаваемых на "Авито"
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Лента новостейМолния