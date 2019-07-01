Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.

Однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса — в составе страны, уточнил он в интервью изданию " РБК-Украина ".

При этом Богдан выступил против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", — заключил он.

Верховная рада в апреле приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Эта норма распространяется и на органы госвласти, и на социальные учреждения, такие как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания.

Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".

После того как закон был принят, оппозиция внесла постановление о его отмене. Она настаивала на том, что при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само это решение не отвечает конституции. Однако парламент отказался отменять закон.

В российском МИД обвинили Украину в том, что она использует языковой вопрос в политических целях. Кроме того, Москва заявила, что закон был принят "беспринципными политическими деятелями" с многочисленными процедурными нарушениями.