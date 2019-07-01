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РИА Новости

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Вчера, 10:26
109480
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл — РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Однако государственным языком должен быть украинский, а территория Донбасса — в составе страны, уточнил он в интервью изданию "РБК-Украина".
При этом Богдан выступил против того, чтобы сделать русский вторым государственным.

"Я за украинский язык и я за Украину. Но у нас есть проблема, ее надо решать. Мы говорим бесконечно, а ничего не решаем, а надо решать", — заключил он.

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Верховная рада в апреле приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Подразумевается, что граждане Украины обязаны использовать национальный язык практически во всех сферах жизни. Эта норма распространяется и на органы госвласти, и на социальные учреждения, такие как учебные заведения, больницы и предприятия сферы обслуживания.
Инициаторы законопроекта считают его главной задачей развитие украинского языка как "самобытного языка титульной нации".
После того как закон был принят, оппозиция внесла постановление о его отмене. Она настаивала на том, что при рассмотрении была нарушена процедура его принятия, а само это решение не отвечает конституции. Однако парламент отказался отменять закон.
В российском МИД обвинили Украину в том, что она использует языковой вопрос в политических целях. Кроме того, Москва заявила, что закон был принят "беспринципными политическими деятелями" с многочисленными процедурными нарушениями.
По словам главы МИД Сергея Лаврова, закон предусматривает исключения для английского и других языков Евросоюза — "это означает, что единственный объект атаки — это русский язык, на котором говорит подавляющее большинство граждан Украины, а для многих он родной".
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Чистейшей воды замануха. Сегодня язык объявят региональным, завтра - никаким... И кстати: что будем делать с Бандерой? Государственный герой - а в Донбассе региональный преступник? )
1 июля, 10:51
Дмитрий Широков
16460003
Интересная ситуация складывается в этом государстве. С увеличением законов, уменьшается её территория.
1 июля, 11:40
Виталий Степанов
116350005
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