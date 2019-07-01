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РИА Новости

Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

Вчера, 10:24
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКомплекс ПВО С-400 "Триумф"
Комплекс ПВО С-400 Триумф
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней, заявил на полях саммита G20 в Японии президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.

"Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом", — приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.

Ранее Эрдоган заявил, что сделка по покупке С-400 у России "полностью закрыта". Трамп на полях саммита G20 в Осаке подтвердил, что США не будут вводить санкции против Турции из-за поставок российских ЗРС.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
224662315
Обсудить 12
Дональд ТрампС-400 «Триумф»ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
Популярные комментарии
Когда тебя собираются нагло сместить, госпереворотом,твои так называемые друзья, а спасают твои так называемые враги, понимание мироустройства конкретно меняется. И хочется чего-то более конкретного, реального, чем радужные обещания о халве.
1 июля, 10:39
CCicicipi
1420000
Отлично) Будет Эрдогану чем Сирию бомбить))
1 июля, 11:04
ssonnytim
1201110
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