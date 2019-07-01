Эрдоган назвал сроки поставок С-400 в Турцию

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Поставки российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнутся в течение десяти дней, заявил на полях саммита G20 в Японии президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Он также выразил уверенность, что Анкаре удастся урегулировать разногласия с Вашингтоном, который считает невозможными одновременные поставки С-400 из России и истребителей F-35 из Соединенных Штатов.
"Пока мы ничего не слышали о санкциях. Эта тема не всплывала ни на наших переговорах здесь, ни во время телефонных переговоров с Трампом", — приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.
Ранее Эрдоган заявил, что сделка по покупке С-400 у России "полностью закрыта". Трамп на полях саммита G20 в Осаке подтвердил, что США не будут вводить санкции против Турции из-за поставок российских ЗРС.
5 июня, 09:47Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"