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РИА Новости
Школа волонтера

Правительство утвердило планы развития и поддержки добровольчества

Вчера, 10:25
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© РИА Новости / Александр НатрускинПравительство утвердило планы по развитию и поддержке добровольчества
Правительство утвердило планы по развитию и поддержке добровольчества
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило документы, определяющие основные методы поддержки и развития волонтерского движения в стране, – план мероприятий по реализации концепции развития добровольчества до 2025 года и план популяризации волонтерства, деятельности СО НКО и благотворительности, в которые вошли предложения от волонтеров и активистов со всей России.
В первый документ включены пункты о совершенствовании нормативно-правового регулирования, поддержке добровольческой деятельности граждан, международного сотрудничества, корпоративного волонтерства и развития движения в субъектах РФ, сообщается на портале "Добровольцы России".
План по популяризации добровольчества в свою очередь включает мероприятия по оказанию информационной поддержки волонтерским организациям и НКО, размещению социальной рекламы, распространению информации в СМИ и интернете, созданию кинофильмов, музыкальных и видеопроизведений.
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Для сбора предложений при разработке вышеуказанных документов Ассоциацией волонтерских центров в 83 регионах страны были организованы общественные дискуссии. В общей сложности в них приняло участие более 2 тысяч активистов. Всего было высказано 1079 предложений, из которых 94 вошли в итоговый список.
"План реализации концепции развития волонтерства до 2025 года фактически определил 95 шагов, которые пройдет правительство с экспертными организациями, на ближайшие шесть лет. Там много работы по анализу барьеров и их снятию, запуску образовательных программ, программ поддержки отраслевого волонтерства в здравоохранении, социальной защите, культуре, экологии и другие. Второй документ – план популяризации добровольчества – позволит держать тематику волонтерства, благотворительности в фокусе внимания, не снижая уровень их присутствия в медийной повестке, особенно после Года добровольца. Важно, что нам удалось вовлечь в работу профессиональные продюсерские центры и объединения, которые будут создавать контент – фильмы, музыку, мультики в ближайшие годы", – отметил председатель совета АВЦ, член Общественной палаты РФ Артем Метелев.
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Школа волонтераАссоциация волонтерских центров (АВЦ)Волонтерство в РоссииВолонтеры
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