Правительство утвердило планы развития и поддержки добровольчества

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Правительство России утвердило документы, определяющие основные методы поддержки и развития волонтерского движения в стране, – план мероприятий по реализации концепции развития добровольчества до 2025 года и план популяризации волонтерства, деятельности СО НКО и благотворительности, в которые вошли предложения от волонтеров и активистов со всей России.

В первый документ включены пункты о совершенствовании нормативно-правового регулирования, поддержке добровольческой деятельности граждан, международного сотрудничества, корпоративного волонтерства и развития движения в субъектах РФ, сообщается на портале "Добровольцы России".

План по популяризации добровольчества в свою очередь включает мероприятия по оказанию информационной поддержки волонтерским организациям и НКО, размещению социальной рекламы, распространению информации в СМИ и интернете, созданию кинофильмов, музыкальных и видеопроизведений.

Для сбора предложений при разработке вышеуказанных документов Ассоциацией волонтерских центров в 83 регионах страны были организованы общественные дискуссии. В общей сложности в них приняло участие более 2 тысяч активистов. Всего было высказано 1079 предложений, из которых 94 вошли в итоговый список.