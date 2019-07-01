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РИА Новости

Процесс ЕГЭ будет совершенствоваться, заявили в Минпросвещения

Вчера, 08:52
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Процесс единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет совершенствоваться, но кардинальных изменений в следующем году не будет, заявила в интервью РИА Новости замминистра просвещения Татьяна Синюгина.
"Кардинальных изменений не произойдет. Мы понимаем, что все изменения в этом вопросе требуют серьезной проработки, согласования, получения отклика от профессионального сообщества. Вводиться все это должно системно с учетом подготовки ответов на многие вызывающие дискуссии вопросы", - сказала она.
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По ее словам, будет совершенствоваться процедура сдачи экзамена, что в большей степени коснется организаторов и никак не скажется на выпускниках.
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