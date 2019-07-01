Процесс ЕГЭ будет совершенствоваться, заявили в Минпросвещения

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Процесс единого государственного экзамена (ЕГЭ) будет совершенствоваться, но кардинальных изменений в следующем году не будет, заявила в интервью РИА Новости замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

"Кардинальных изменений не произойдет. Мы понимаем, что все изменения в этом вопросе требуют серьезной проработки, согласования, получения отклика от профессионального сообщества. Вводиться все это должно системно с учетом подготовки ответов на многие вызывающие дискуссии вопросы", - сказала она.