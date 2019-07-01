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РИА Новости

В Минпросвещения рассказали о новых федеральных образовательных стандартах

Вчера, 08:38
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина
Заместитель Министра просвещения Российской Федерации Татьяна Синюгина
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В обновленных федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) появится единое содержание, заявила в интервью РИА Новости замминистра просвещения РФ Татьяна Синюгина.
"На настоящем этапе завершается процесс доработки стандартов. Мы очень внимательно относимся к поступающим предложениям, чтобы учителя получили понятный им документ, с которым они могут входить в класс. В стандарте появится единое содержание", - сказала Синюгина.
По ее словам, это никак не будет ограничивать учителя в формах, способах и методах преподавания, "а значит, в его творчестве".
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству обновить ФГОС и основные образовательные программы.
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