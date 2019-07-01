В России завершается основной период ЕГЭ

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершается в резервный день для сдачи всех предметов - в понедельник 1 июля, сообщили в Рособрнадзоре.

Ранее сообщалось, что в резервные дни ЕГЭ сдадут более 80 тысяч человек.

"Завершит основной период 1 июля - резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам", - рассказали в Рособрнадзоре.

Отмечается, что сдать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов – русскому языку или математике.

Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Во всех экзаменационных пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.