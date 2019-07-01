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РИА Новости

В России завершается основной период ЕГЭ

Вчера, 07:32
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© РИА Новости / Александр КряжевДиск с заданиями единого государственного экзамена. Архивное фото
Диск с заданиями единого государственного экзамена. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Основной период единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершается в резервный день для сдачи всех предметов - в понедельник 1 июля, сообщили в Рособрнадзоре.
Ранее сообщалось, что в резервные дни ЕГЭ сдадут более 80 тысяч человек.
"Завершит основной период 1 июля - резервный день для сдачи ЕГЭ по всем предметам", - рассказали в Рособрнадзоре.
Отмечается, что сдать экзамены в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, выпускники текущего года, пропустившие или не завершившие экзамен в основной срок по болезни или иной уважительной причине, подтвержденной документально, а также выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов – русскому языку или математике.
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Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен - по русскому языку - прошел 3 июня. ЕГЭ по физике и письменную часть по иностранным языкам школьники сдавали 5 июня, 7 и 8 июня проходила устная часть по иностранным языкам. Самый популярный ЕГЭ по выбору - обществознание - прошел 10 июня. Экзамены по биологии и информатике прошли 13 июня, они завершили сдачу ЕГЭ в основной период, резервные сроки продлятся до 1 июля. По данным Рособрнадзора, в 2019 году экзамены сдают 750 тысяч человек.
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