Калининградская область вводит электронные визы для граждан 53 стран

КАЛИНИНГРАД, 1 июл - РИА Новости. Граждане 53 стран могут с 1 июля оформить бесплатную однократную электронную визу для поездки в российскую Калининградскую область.

Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым иностранцы с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. При этом "калининградский список" стран почти в два раза шире, электронную визу для посещения региона могут оформить жители 53 стран - помимо государств, жители которых с прошлого года получили возможность приезжать по электронным визам в дальневосточные регионы, для Калининграда в этот перечень внесено также 35 европейских стран.

"Срок действия электронной визы составляет 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до восьми суток. Оформить новую визу можно только по истечении основного срока действия электронного документа. Консульский сбор за такой тип визы взиматься не будет. Она однократная – на один въезд/выезд по Калининградской области", – сказала журналистам руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова.

В правительстве области пояснили также, что для получения электронной визы иностранному гражданину необходимо не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток до предполагаемой даты въезда заполнить заявление о получении электронной визы на сайте консульского департамента МИД России, прикрепив к нему фотографию. В первое время заявки будут приниматься только на русском или английском языках.

Затем иностранный гражданин получает уведомление с подтверждением разрешения на въезд (с идентификационным номером), которое предъявляет в пункте пропуска вместе с документом, удостоверяющим личность. При этом иностранные туристы должны иметь при себе полис медицинского страхования, проездные билеты или подтвержденную гарантию их приобретения на выезд.

Как отметили в правительстве, получившие электронные визы для посещения Калининградской области иностранные граждане имеют право находиться и передвигаться только в пределах территории Калининградской области. Въезд по ним на остальную территорию РФ невозможен.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что введение упрощенного визового режима для иностранных граждан будет содействовать формированию здесь благоприятного инвестиционного климата, станет дополнительным стимулом для развития туризма, международных проектов в сфере культуры и образования.

Как рассказал журналистам министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, в польском городе Гданьск на базе центра Россотрудничества будет открыт офис калининградского туристическо-информационного центра, где желающим смогут продемонстрировать механизм получения электронной визы и расскажут о возможностях калининградского туризма. Такой же павильон будет работать на популярной в Польше ярмарке Святого Доминика, которая откроется в Гданьске в конце июля. Кроме того, для популяризации электронных виз калининградская делегация намерена принимать участие в международных туристических выставках.