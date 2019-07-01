Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-01T07:34Z
https://ria.ru/20190701/1556070142.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155158/29/1551582981_0:0:3067:1725_1036x0_80_0_0_b855daf64620630b118f46087a55604b.jpg
РИА Новости
Туризм

С 1 июля российские отели начнут штрафовать за отсутствие "звездности"

Вчера, 07:34
944
© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкГорода России. Сочи
Города России. Сочи
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские гостиницы, в которых более 50 номеров, с 1 июля должны получить свидетельство о присвоении определенной категории "звездности". Соответствующий закон был принят 5 февраля 2018 года и вступает в силу 1 июля 2019 года.
Как уточнял в феврале глава правительства Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат. До утверждения положения о классификации гостиниц отели присваивали себе звезды самостоятельно, вне зависимости от реальных услуг. За нарушение требования законодательства предусмотрен в том числе административный штраф. Для должностных лиц он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки за последний календарный год.
Как рассказала РИА Новости начальника отдела по работе с гостиницами и поставщиками наземных услуг одного из агентств делового туризма Татьяна Солнцева, новый закон приведет к повышению уровня сервиса только в том случае, если он будет реализован грамотно и честно. При этом снижения цен на гостиничные услуги ждать не стоит, считает она.
Классификацию будут проводить специальные аккредитованные организации, которые по баллам оценивают услуги в отеле. "Чем выше качество и шире перечень услуг, таких как частота смены полотенец в номере, наличие мини-бара, фена, кондиционера и так далее, тем больше "звезд". Например, при самом бюджетном размещении в гостинице с одной "звездой" постельное белье станут менять раз в неделю, а в отеле высшей категории пять "звезд" – уже ежедневно", - пояснила Солнцева.
Девушка на пляже
17 июня, 08:00
Штрафы и запреты: за что туристов теперь заставят платить на пляжах
Для того, чтобы довести уровень гостиниц до высоких "звезд", отельерам придется вложиться: нужно будет провести реновацию номеров, открыть бассейн и так далее. "По некоторым оценкам, для небольшой гостиницы затраты могут превысить миллион рублей. Но при этом необходимо обойтись без значительного роста цен для клиента – на рынке немало игроков, и цены должны остаться конкурентными", - продолжила представитель туррынка.
Девушка отдыхает у бассейна
10 апреля, 08:00
Не хуже, чем в Турции? Особенности системы "все включено" в России
"Безусловно, получив высокую звездность, гостиница вправе принять решение о повышении тарифа, однако для гостя "звездность" не станет сама по себе весомым аргументом без качественного улучшения продукта", - заметила генеральный директор гостиничной консалтинговой компании Елена Лысенкова.
Обязательная "звездность" вводится на российском гостиничном рынке поэтапно: с 1 июля 2019 года для гостиниц с фондом более 50 номеров, с 1 января 2020 года для гостиниц с фондом более 15 номеров, а с 1 января 2021 года в отношении всех гостиниц. По данным вице-премьера Ольги Голодец, на февраль в России работали 31 тысяча гостиниц и 41 тысяча так называемых "малых средств размещения".
Сочи
27 июня, 06:02
Названы самые дешевые туры на море с вылетом в середине июля
1440013
ТуризмТуризмГостиницыОтелитуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Грузинская певица Нино Катамадзе
Певица Катамадзе удалила сообщение об отказе от выступлений в России
РИА
Новости
Покупательница в магазине обуви. Архивное фото
В России начинается обязательная маркировка обуви
Туристы в Таиланде. Архивное фото
В Таиланде могут ввести принудительную страховку для туристов, пишут СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с председателем Европейского совета c Дональдом Туском
В Раде назвали ошибкой избрание Зеленского президентом
Лента
новостей
Под Волгоградом задержали банду автоугонщиков
ФАС повысила цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей
Покупатель держит в руках бутылку молока
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
Вывеска о быстрых займах. Архивное фото
В России изменились правила выдачи микрозаймов
В Индии автобус рухнул в ущелье
Молоко. Архивное фото
В России изменились правила продажи молочных продуктов
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
Пушков прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Молоко в бутылках
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать молоко
Диспетчерская вышка аэропорта Хитроу в Лондоне
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
и рейдовый буксир Яны Капу ВМС Украины, задержанные пограничной службой РФ за нарушение государственной границы России, в порту Керчи
Песков прокомментировал призыв Зеленского освободить моряков
Средства противовоздушной обороны Сирии
В Кремле прокомментировали воздушную атаку на окрестности Дамаска
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Доля "плохих" долгов по потребкредитам за январь-май выросла до 19,5%
03:26В Индии стена обрушилась на бараки, 12 человек погибли
03:25В ПФР рассказали, на что обращать внимание при смене страховщика
03:22Врач советует женщинам не менять в течение дня кроссовки на шпильки
03:19В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
03:18Турецкий депутат не исключил, что С-400 разместят на границе с Сирией
03:13Россия запустит "космические парусники" для изучения Солнца в 2019 году
03:11Эксперт: коммерческий промысел китов в Японии не сократит их численность
03:09Торпред России в ФРГ рассказал о работе немецкого бизнеса
03:01Минобороны может получить боевые бронепикапы "Есаул"
02:49Глава украинской делегации в ПАСЕ назвал Зеленского "невеждой"
02:48Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
02:33В Мексике три человека пострадали при взрыве на газопроводе
02:22Президент Мексики отчитался перед народом через год после победы на выборах
02:06США расширили список товаров из ЕС для пошлин за поддержку авиастроения
02:05В Мексике облегчили жизнь безнадежно больным
01:55На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
01:53Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
01:43Живущий в Чехии украинец прятал почти миллион долларов в диване
01:38Москвич остался без денег после того, как попил предложенной таксистом воды
Лента новостейМолния