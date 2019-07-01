С 1 июля российские отели начнут штрафовать за отсутствие "звездности"

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Российские гостиницы, в которых более 50 номеров, с 1 июля должны получить свидетельство о присвоении определенной категории "звездности". Соответствующий закон был принят 5 февраля 2018 года и вступает в силу 1 июля 2019 года.

Как уточнял в феврале глава правительства Дмитрий Медведев, новые нормы вводятся для того, чтобы путешествующие по стране туристы могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат. До утверждения положения о классификации гостиниц отели присваивали себе звезды самостоятельно, вне зависимости от реальных услуг. За нарушение требования законодательства предусмотрен в том числе административный штраф. Для должностных лиц он составляет от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от одной сороковой до одной двадцать пятой от выручки за последний календарный год.

Как рассказала РИА Новости начальника отдела по работе с гостиницами и поставщиками наземных услуг одного из агентств делового туризма Татьяна Солнцева, новый закон приведет к повышению уровня сервиса только в том случае, если он будет реализован грамотно и честно. При этом снижения цен на гостиничные услуги ждать не стоит, считает она.

Классификацию будут проводить специальные аккредитованные организации, которые по баллам оценивают услуги в отеле. "Чем выше качество и шире перечень услуг, таких как частота смены полотенец в номере, наличие мини-бара, фена, кондиционера и так далее, тем больше "звезд". Например, при самом бюджетном размещении в гостинице с одной "звездой" постельное белье станут менять раз в неделю, а в отеле высшей категории пять "звезд" – уже ежедневно", - пояснила Солнцева.

Для того, чтобы довести уровень гостиниц до высоких "звезд", отельерам придется вложиться: нужно будет провести реновацию номеров, открыть бассейн и так далее. "По некоторым оценкам, для небольшой гостиницы затраты могут превысить миллион рублей. Но при этом необходимо обойтись без значительного роста цен для клиента – на рынке немало игроков, и цены должны остаться конкурентными", - продолжила представитель туррынка.

"Безусловно, получив высокую звездность, гостиница вправе принять решение о повышении тарифа, однако для гостя "звездность" не станет сама по себе весомым аргументом без качественного улучшения продукта", - заметила генеральный директор гостиничной консалтинговой компании Елена Лысенкова.