Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московский зоопарк в понедельник запускает онлайн-видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин, которых привезли из Китая.

"В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд. Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин, начнется 1 июля", - сообщалось ранее на официальном портале мэра столицы.

Камеры будут работать круглосуточно. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, онлайн-трансляции помогут лучше узнать бамбуковых медведей.

"Благодаря им каждый сможет наблюдать за пандами в разное время дня. Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют", - пояснила она.

Одновременно с трансляцией из вольера панд запустят прямой эфир из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Они уже благополучно обосновались в Московском зоопарке и готовы встретиться с публикой.