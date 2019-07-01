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РИА Новости

Московский зоопарк запускает онлайн-трансляцию жизни панд Жуи и Диндин

Вчера, 07:07
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкБольшая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне "Фауна Китая". Архивное фото
Большая панда, переданная Китаем Московскому зоопарку, в павильоне Фауна Китая. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Московский зоопарк в понедельник запускает онлайн-видеотрансляцию из вольеров панд Жуи и Диндин, которых привезли из Китая.
"В Московском зоопарке установили восемь видеокамер в вольерах панд. Прямая трансляция из павильона "Фауна Китая", в котором с недавних пор обитают бамбуковые медведи по кличке Жуи и Диндин, начнется 1 июля", - сообщалось ранее на официальном портале мэра столицы.
Камеры будут работать круглосуточно. По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, онлайн-трансляции помогут лучше узнать бамбуковых медведей.
"Благодаря им каждый сможет наблюдать за пандами в разное время дня. Например, увидеть, как они добывают заранее спрятанные от них лакомства, едят фруктовый лед, играют", - пояснила она.
Большая панда в Научно-исследовательском центре разведения панд города Чэнду в Китае
8 июня, 08:00
Откуда произошли панды и почему они едят бамбук
Одновременно с трансляцией из вольера панд запустят прямой эфир из вольеров кустарниковых собак и гривистых волков.
Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, - были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет. Они уже благополучно обосновались в Московском зоопарке и готовы встретиться с публикой.
Панда – символ Китая, который занимает особое место в дипломатии Пекина. Отправка этих животных в различные страны уже стала традицией, которую нередко называют "дипломатией панд". МИД Китая выразил надежду, что Диндин и Жуи станут посланниками дружбы на фоне празднования 70-летия российско-китайских отношений.
Панды Диндин и Жуи в Московском зоопарке
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

Панда Жуи в Московском зоопарке
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

Панда Жуи в Московском зоопарке
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

Панда Жуи в Московском зоопарке
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панды пробудут в Москве 15 лет.

Панда Жуи в Московском зоопарке
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

Панда Диндин в Московском зоопарке
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

Панда Жуи в Московском зоопарке
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

Панда Диндин в Московском зоопарке
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Панда Жуи в Московском зоопарке.

Панда Жуи в Московском зоопарке
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 8

Самке Диндин — два года, она появилась на свет в 2017-м. Самец Жуи чуть старше, он родился в 2016-м году.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
2 из 8

Этих животных Китай передал России для совместных исследований.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
3 из 8

Бамбуковые медведи поселились в новом специальном павильоне столичного зоопарка.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
4 из 8

Панды пробудут в Москве 15 лет.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
5 из 8

Животные юридически принадлежат КНР, их потомство тоже будет числиться китайскими.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
6 из 8

Большая панда — символ Китая. Эти исчезающие животные находятся под особой защитой государства.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
7 из 8

Отправка панд в различные страны стала традицией, которую называют "дипломатией панд".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
8 из 8

Панда Жуи в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
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Московский зоопаркМоскваКитайОбщество
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