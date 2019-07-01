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РИА Новости

В России упрощаются процедуры госзакупок

Вчера, 05:53
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России 1 июля вступает ряд поправок в законодательство о госзакупках, направленных на совершенствование этой сферы и упрощение процедур.
Существующая система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации нацпроектов, следует упростить ее, сократив время закупочных процедур, заявлял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Законом, в частности, повышается ценовой порог, допускающий проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (семь дней), с 3 до 300 миллионов рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ в строительстве он составит 2 миллиарда рублей.
Максимальная цена контракта при закупках у единственного поставщика лекарственных препаратов, назначаемых при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), по решению врачебной комиссии увеличивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. А предельная цена контракта, который можно заключать без проведения конкурентных процедур всеми видами заказчиков, увеличивается со 100 до 300 тысяч рублей.
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Блок вступающих в силу поправок связан с изменениями в правила контроля за государственными и муниципальными закупками. Нормы о мониторинге, аудите и контроле в сфере закупок решено распространить на организации, не являющиеся учреждениями или унитарными предприятиями, при предоставлении им бюджетных инвестиций в объекты капстроительства.
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