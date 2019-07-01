В России упрощаются процедуры госзакупок

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. В России 1 июля вступает ряд поправок в законодательство о госзакупках, направленных на совершенствование этой сферы и упрощение процедур.

Существующая система госзакупок в нынешнем виде зачастую мешает работать, особенно в условиях реализации нацпроектов, следует упростить ее, сократив время закупочных процедур, заявлял ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Законом, в частности, повышается ценовой порог, допускающий проведение электронного аукциона с сокращенным сроком подачи заявок (семь дней), с 3 до 300 миллионов рублей, а при осуществлении закупок на выполнение работ в строительстве он составит 2 миллиарда рублей.

Максимальная цена контракта при закупках у единственного поставщика лекарственных препаратов, назначаемых при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), по решению врачебной комиссии увеличивается с 200 тысяч до 1 миллиона рублей. А предельная цена контракта, который можно заключать без проведения конкурентных процедур всеми видами заказчиков, увеличивается со 100 до 300 тысяч рублей.

Теперь можно уменьшить сумму банковской гарантии по мере поступления оплаты по госконтракту, в обеспечение которого она выдана.