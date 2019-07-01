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РИА Новости

Валуев повредил машину на трассе с глубокими ямами в Хабаровском крае

Вчера, 05:45
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловНиколай Валуев
Николай Валуев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
ХАБАРОВСК, 1 июл — РИА Новости. Депутат Госдумы России, бывший боксер Николай Валуев намерен рассказать главе Минтранса России Евгению Дитриху о плохом состоянии федеральной трассы в Хабаровском крае, которую рабочие ремонтируют лопатами и где у машины парламентария сломалось колесо.
Как сообщил Валуев на своей странице в соцсети Instagram, в Хабаровский край он прибыл по делам особоохраняемых территорий и проехал на автомобиле по дороге Лидога-Ванино. Депутат рассказал, что не ожидал увидеть дорогу, где "дыры до 30 сантиметров глубиной".
"Это федеральная трасса считается? Сегодня Дитриху отправлю. Какая замечательная дорога", — заявил Валуев в опубликованном видео. Пообщавшись с рабочими, которые ведут ямочный ремонт, депутат отметил, что им даже смолы не дали, ямы засыпают сухим асфальтом и трамбуют лопатами. Депутат рассказал, что на этой дороге у его машины сломалось колесо. "Мы отъехали от дорожников несколько километров. И чтобы вы представили - у рамного Dodge не выдержала ось", — отмечает он.
Как сообщает дирекция по дорожному строительству "Дальний Восток", в ведении которой находится автодорога, трасса перешла в федеральную собственность в мае в крайне неудовлетворительном состоянии. "К работам по устранению дефектов приступили незамедлительно — мера является временной, однако она позволяет обеспечить безопасный проезд и ровность покрытия до старта капитальных работ", — говорится в сообщении.
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Отмечается, что в 2019 году в Хабаровском крае отремонтируют 123 тысячи квадратных метров трассы А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино – Комсомольск-на-Амуре, на 30 тысячах квадратных метров эти работы уже завершены. Уточняется, что к разработке проектной документации на капитальный ремонт планируют приступить в ближайшее время. "Ожидается, что до 2022 года федеральные дорожники приведут в нормативное состояние около 200 км трассы А-376", - говорится в сообщении.
Протяженность двухполосной трассы Лидога-Ванино — 678,3 километра. Она обеспечивает круглогодичное автомобильное сообщение регионов Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская Гавань, откуда есть выход на Сахалин и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Строительство дороги началось в 1997 году и завершилось в 2017-м. Трасса проходит по горным хребтам и пересекает реки.
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Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФГосдума РФНиколай ВалуевХабаровский крайОбщество
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