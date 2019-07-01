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РИА Новости

К рассмотрению иска об отмене допэмиссии "Восточного" привлекли Центробанк

Вчера, 05:25
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© РИА Новости / Евгений БиятовЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области 29 июля рассмотрит иск компании "Финвижн" Артема Аветисяна к банку "Восточный", в качестве второго ответчика по делу привлечен Банк России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Финвижн" в иске требует признать недействительными ряд решений совета директоров банка о размещении дополнительного выпуска 500 миллиардов акций по цене 1 копейка за акцию, а также сам допвыпуск. В качестве обеспечительной меры по этому иску суд запретил проводить эту допэмиссию.
ПАО "Восточный экспресс банк" в понедельник подал ходатайство о замене обеспечительных мер по иску, представитель банка Яна Янчук просила суд принять решение об установлении цены не ниже 3,82 копеек за акцию, суд в замене обеспечительных мер отказал. После этого началось предварительное слушание по делу, во время которого представитель "Финвижн" Полина Ситникова подала ходатайство о привлечении в качестве второго ответчика по иску Банка России.
"В случае предъявления акционером иска о признании недействительным выпуска акций в качестве второго ответчика указывается орган, осуществивший государственную регистрацию, это Банк России", - пояснила журналистам представитель "Финвижн" Полина Ситникова.
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Компания Аветисяна ранее после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале после ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги из-за невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - контролируемая им Evison по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Артема Аветисяна 9,99% акций банка. Согласно последней полностью раскрытой структуре владения, на 12 ноября 2018 года доля Evison в "Восточном" составляла 51,62% уставного капитала (52,48% голосующих акций), "Финвижн" - 32,02% (32,55%). Пока банк опубликовал только одно сообщение – о снижении 18 июня доли Evison до 42,33% голосующих акций.
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Банк РоссииАмурская областьЭкономика
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