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РИА Новости

В России изменились правила продажи молочных продуктов

Вчера, 03:59
44868
© РИА Новости / Александр КряжевМолоко. Архивное фото
Молоко. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
Молоко. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.
Теперь на полках магазинов будут визуально выделяться товары без заменителей молочного жира.
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Представители отечественных торговых сетей сообщили РИА Новости, что готовы к этим изменениям.
Так, в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сообщили, что практически все магазины подготовились к исполнению новых требований.
На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку.
В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников: у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись.
В "Ашане" сообщили, что продукты без заменителя молочного жира выделят специальным значком.
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РоссияЭкономика
Популярные комментарии
Дурдом. В каждом магазине кто как хочет, так и маркирует. А что, нельзя было к правилам придумать маркировку, обязательную для всех? У меня только рядом с домом 4 супермаркета и несколько магазинов и ларьков. И что, теперь в каждом маркировку свою запоминать?
1 июля, 05:59
Nikolay Petrov
5800206
Сети конечно заявили, что готовы но следует учитывать: 1. Постоянную путаницу в размещении ценников 2. Вероятность ошибки рядовых сотрудников при создании этой маркировки. Интересно, а производителей нельзя ли было обязать наносить данную маркировку на упаковку, ну а сети - не принимать молоко без данной маркировки.
1 июля, 08:43
AFAlex F
2000000
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