В России изменились правила продажи молочных продуктов

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России с 1 июля изменились правила продажи молочных продуктов.

Теперь на полках магазинов будут визуально выделяться товары без заменителей молочного жира.

Представители отечественных торговых сетей сообщили РИА Новости, что готовы к этим изменениям.

Так, в компании X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") сообщили, что практически все магазины подготовились к исполнению новых требований.

На ценниках появилось обозначение "СЗМЖ" (содержит заменитель молочного жира) и "БЗМЖ" (без заменителя). Также в торговых залах вывесят плакаты, объясняющие новую маркировку.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также визуально выделят с помощью ценников: у продуктов, где нет заменителя молочного жира, нанесут соответствующую надпись.