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РИА Новости

ФИАН: Китай и Европа могут создать приборы для проекта "Миллиметрон"

Вчера, 03:18
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© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Макет криоэкрана для радиотелескопа "Миллиметрон". Архивное фото
Макет криоэкрана для радиотелескопа Миллиметрон. Архивное фото
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Китай и кооперация европейских стран могут создать приборы для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон"), сообщила РИА Новости в понедельник заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Ранее Лихачева сообщила РИА Новости, что Италия создает для "Спектра-М" длинноволновой матричный спектрометр, испытания прототипа которого планируется провести в 2020-2021 годах на воздушном шаре над севером России.
"С Китаем у России совместная программа исследования космического пространства. В нее включен и "Миллиметрон". При последнем визите наших сотрудников в Китай спектр интересов очень расширился", - сказала Лихачева, добавив, что Китай может сделать матричный приемник для "Спектра-М".
Она отметила, что еще один матричный приемник, возможно, создаст кооперация ученых из Франции, Швеции и Нидерландов.
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"Такие приемники стоят очень дорого, и на Западе они обычно создаются консорциумами. В сентябре у нас будет интересная конференция в Париже по обсуждению наших взаимодействий. Французские ученые уже сделали лабораторный макет прибора для себя, который в том числе может быть использован и для проекта "Миллиметрон", - пояснила Лихачева.
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы и будет включен в Федеральную космическую программу на следующий период.
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Российская академия наукФизический институт РАНШвецияФранцияКитайНидерландыРоссияРИА Наука
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