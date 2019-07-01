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РИА Новости

В КНДР назвали встречу Трампа и Ким Чен Ына "исторической" и "удивительной"

01:18
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© AFP 2019 / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. 30 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. 30 июня 2019
© AFP 2019 / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. 30 июня 2019
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел "историческую" и "удивительную" встречу с американским президентом Дональдом Трампом у демаркационной линии в Пханмунджоме, передает из Пхеньяна Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Ким Чен Ын… провел историческую встречу с Дональдом Трампом непосредственно перед демаркационной линией", - отмечает агентство.
Агентство назвало это событие "удивительным", отметив, что высшие руководители КНДР и США обменялись "историческими рукопожатиями" спустя 66 лет после заключения Корейского соглашения о перемирии 1953 года.
Отмечается, что лидеры обсудили "ослабление напряженности на Корейском полуострове, прекращение постыдных отношений между двумя странами и совершение кардинального поворота, а также вопросы, вызывающие обеспокоенность, и вопросы, представляющие взаимный интерес". При этом они выразили "полное понимание и сочувствие".
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По данным ЦТАК, американский президент и северокорейский лидер договорились о "дальнейшем поддержании тесных контактов, возобновлении и продвижении продуктивного диалога для достижения нового прорыва в денуклеаризации Корейского полуострова и в двухсторонних отношениях".
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом Кореи. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Как указал американский лидер, будут созданы "специальные команды, которые выработают детали". По словам Трампа, команды начнут работать в течение двух - трех недель. Группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея
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Рукопожатие на линии раскола: главы США и КНДР провели историческую встречу
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Дональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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