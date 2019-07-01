Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог

ООН, 1 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме и стремление Вашингтона и Пхеньяна возобновить диалог на рабочем уровне, заявил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Генеральный секретарь приветствует встречи в Пханмунджоме с участием лидеров КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов, в частности, заявление о том, что КНДР и Соединенные Штаты возобновят диалог на рабочем уровне", - сказал Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН полностью поддерживает усилия сторон по установлению новых отношений в направлении устойчивого мира, безопасности, полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.