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РИА Новости

Генсек ООН поприветствовал стремление США и КНДР возобновить рабочий диалог

01:01
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 1 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал встречу лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Пханмунджоме и стремление Вашингтона и Пхеньяна возобновить диалог на рабочем уровне, заявил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Трамп и Ким Чен Ын встретились в воскресенье, пожали друг другу руки через военно-демаркационную линию, разделяющую надвое Корейский полуостров, и провели переговоры. Встреча произошла в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между Севером и Югом. Вместе с Трампом в Пханмунджом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
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"Генеральный секретарь приветствует встречи в Пханмунджоме с участием лидеров КНДР, Республики Корея и Соединенных Штатов, в частности, заявление о том, что КНДР и Соединенные Штаты возобновят диалог на рабочем уровне", - сказал Дюжаррик.
По его словам, генсек ООН полностью поддерживает усилия сторон по установлению новых отношений в направлении устойчивого мира, безопасности, полной и поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова.
Трамп заявил ранее, что договорился с Ким Чен Ыном о создании специальных групп переговорщиков. Как указал американский лидер, будут созданы "специальные команды, которые выработают детали". По словам Трампа, команды начнут работать в течение двух - трех недель. Группой с американской стороны будет руководить спецпосланник по КНДР Стивен Бигэн. Также в нее войдет госсекретарь Майк Помпео, уточнил Трамп.
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Антониу ГутеррешСтефан ДюжаррикКНДРООНСШАВ мире
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