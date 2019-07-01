Премьер Финляндии обозначил приоритеты председательства в Евросоюзе

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июл — РИА Новости. Укрепление общих ценностей и верховенства закона, повышение конкурентоспособности и социальной привлекательности Европейского союза, укрепление его позиций в качестве глобального лидера в борьбе с изменением климата и защита безопасности граждан станут приоритетами председательства Финляндии в ЕС, сообщает правительство страны.

Финляндия будет председательствовать в Евросоюзе с 1 июля по 31 декабря 2019 года.

"Финляндия начинает свое председательство в Европейском союзе, и в этой роли мы сможем повлиять на будущее ЕС. Считается ли Финляндия маленьким или большим членом ЕС, зависит от нас. Будущее ЕС должно быть социальным, экономически и экологически устойчивым. В лозунге нашего председательства четко сформулирована цель: "Устойчивая Европа - устойчивое будущее", - отметил премьер-министр Антти Ринне.

Он подчеркнул, что ключевым приоритетом председательства Финляндии является глобальное лидерство ЕС в борьбе с климатом.

"ЕС должен поднять свой статус мирового лидера в области климатических действий, приняв долгосрочную климатическую стратегию, нацеленную на то, чтобы к 2050 году ЕС стал углеродно-нейтральным", - говорится в программе финского председательства.

"Устойчивость также связана с общими ценностями ЕС. Права человека, свобода, демократия, равенство и верховенство закона - все это ценности, которые страны ЕС обязуются соблюдать", - сказал Ринне.

Согласно программе председательства Финляндии, единый рынок, основанная на правилах свободная торговля и современное регулирование на высоком уровне являются элементами, которые делают ЕС коллективно конкурентоспособным. Акцент должен делаться на использовании преимуществ научных исследований, разработок, инноваций и цифровизации.

"ЕС работает лучше всего, когда мы повышаем благосостояние и безопасность людей и уменьшаем неравенство", - подчеркнул Ринне.

В программе говорится, что для комплексной защиты безопасности граждан необходимо укреплять внутреннюю и внешнюю безопасность ЕС, сотрудничество в области обороны, включая меры по противодействию гибридным угрозам.